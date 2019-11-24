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NBA／再缺席與前東家之戰 名球評批厄文計畫性詐傷

2019-11-24 09:53聯合報 記者毛琬婷／即時報導

厄文(右)。 路透
厄文(右)。 路透
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今夏加入籃網隊的厄文（Kyrie Irving）近期受到肩傷所苦，之前球團宣布他將缺席接下來對戰尼克、騎士與塞爾蒂克的三場客場比賽，現任球評柏金斯（Kendrick Perkins）在推特上「吐槽」厄文，認為他是有計畫性的「詐傷」，主因是他不想回到波士頓被噓。

厄文上個賽季前還公開表示會續留波士頓，卻在今夏自由市場開啟後就宣布投身籃網，揮別待了兩年的塞爾蒂克，也讓「綠衫軍」球迷心碎，且對他頗有微詞。

轉戰籃網後，厄文又受到右肩傷勢困擾，至今已連續缺席四場比賽，籃網官方之前也宣布，接下來的三場客場之旅，厄文也將缺陣，代表他將錯過與兩支前東家交手的機會，且消息人士透露，厄文不會隨隊前往波士頓或克里夫蘭。

對於厄文再度因傷缺席與前東家的對決，球評柏金斯在推特上直接開砲，「厄文在賽季開始前看了一下賽程，並計畫了這一整套的傷病，因為他不想在下周回到波士頓，他不想在那裡被噓。」

事實上，自從厄文離開騎士後，至今只有一次重返老東家比賽，那就是在2017-18年賽季時，也是他披上「綠衫軍」球衣首度作客克里夫蘭，之後因接受膝蓋手術賽季報銷的厄文也沒有隨隊前往任何在克里夫蘭的客場比賽，上個賽季厄文同樣也缺席了對戰騎士的兩場客場比賽。

厄文籃網塞爾蒂克

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