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NBA／最新球迷忠誠度排名 湖人第一、勇士居次

2019-11-23 17:15聯合新聞網 綜合報導

詹姆斯（左）帶領的湖人，球迷忠誠度排名聯盟第一。 美聯社
詹姆斯（左）帶領的湖人，球迷忠誠度排名聯盟第一。 美聯社
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美國埃默里大學（Emory University）市場分析中心的教授路易斯（Michael Lewis），近期發表最新球迷忠誠度調查。全聯盟球迷忠誠度最高的球隊為湖人，其後5名依序為勇士、公牛、塞爾蒂克、騎士。

此調查路易斯依據主場收入、客場受歡迎程度及社群媒體討論度為聯盟各隊排名。其中本季戴維斯（Anthony Davis）加入的湖人在客場受歡迎程度、社群媒體討論度排名上傲視聯盟，主場收入僅落後大蘋果尼克，整體排名位列聯盟第一。

至於統治西區過去5個賽季的勇士整體排名第二，主場收入雖僅第四，但客場受歡迎程度、社群媒體討論度分別仍有二、三名的好成績。另外根據《Yahoo Sports》報導指出，騎士位列第五，有很大部分受惠於過去幾年詹姆斯（LeBron James）連番帶隊殺進總冠軍賽帶來的社群討論度。

《Yahoo Sports》也提到，雖目前簽下大咖的快艇、籃網分別只排名24跟27，但隨著賽季經過，有著喬治（Paul George）、雷納德（Kawhi Leonard）、厄文（Kyrie Irving）等人吸引力，屆時排名勢必上升。

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