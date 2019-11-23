NBA／近兩戰合計大勝90分 獨行俠躍居史上第四

2019-11-23 14:43 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／即時報導



在唐西奇帶領下，獨行俠近兩戰合計大勝對手90分，在聯盟史上可排上第四佳績。 美聯社 分享 facebook

諾維茨基（Dirk Nowitzki）在上賽季退役後，今天首度回到主場觀賞達拉斯獨行俠與克里夫蘭騎士之戰，獨行俠歐洲金童唐西奇（Luka Doncic）也用30分14助攻7籃板的亮眼數據，幫助球隊以143：101大勝騎士，而近兩場比賽合計大勝對手90分，也讓獨行俠登上聯盟史上第四名。

獨行俠今年在唐西奇打出MVP級數據領軍下重返西區列強之林，在前一場比賽大勝勇士48分後，今天迎戰騎士延續了前一場的兇猛進攻火力，在全隊七人得分上雙下，連兩場比賽得分都超過140分，並且以42分差距再度大勝對手。

而根據「ESPN」統計數據，獨行俠近兩戰合計大勝對手90分，在聯盟史上可排上第四佳績，過去沙加緬度國王在1992-93賽季曾連續兩戰合計大勝對手114分，緊追在後的則是太陽的101分與溜馬的92分，而獨行俠的90分不僅是史上第四高，還是21世紀以來的最高紀錄。

至於唐西奇在近三場比賽分別拿下42分、35分和30分後，成為獨行俠隊史近九年來第二位達成連續三場比賽得分在30分以上的球員，前一人則為今天在場邊觀賽的獨行俠傳奇諾維茨基。

波爾辛吉斯此役有17分7籃板表現。 美聯社 分享 facebook

對於在後諾維茨基與唐西奇聯手挑起獨行俠大旗，過去就有諾維茨基接班人稱號的波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）說：「我來到這邊就是希望幫助這支球隊變得更好，我正在努力做好自己的工作，我相信唐西奇也是，而且他還把工作做得相當棒，就像我之前說過的，在諾維茨基結束他的職業生涯後，我們必須要穿起他的大鞋，因為他對這支球隊的貢獻，是相當高的標準。」