NBA／湖人擋住雷霆反撲 教練：我有兩把槍

2019-11-23 13:44 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／即時報導



詹姆斯與戴維斯搭配比預期得更好，讓湖人教頭(左)稱球隊擁有兩把大槍。 美聯社 分享 facebook

洛杉磯湖人今天與奧克拉荷馬雷霆展開激烈拉鋸戰，雷霆在比賽最後11秒兩度將差距縮小到一分，不過湖人明星前鋒戴維斯（Anthony Davis）關鍵時刻四罰全中，幫助湖人以130：127險勝雷霆，而本場比賽拿下23分14助攻6籃板的詹姆斯（LeBron James），也寫下連續七場助攻上雙的亮眼數據。

湖人與雷霆今天進行二連戰的第二場比賽，前一戰湖人詹姆斯就以拿下大三元的表現，成為聯盟史上首位對戰聯盟30支球隊都拿下大三元的球員，讓雷霆在歷史上留下一筆紀錄。

而今天湖人雙星再度帶給雷霆巨大威脅，兩人合力攻下56分17籃板21助攻，其中詹姆斯更是生涯首度連續七場比賽助攻來到雙位數，也是湖人隊史上繼魔術強森（Magic Johnson）後，再一人達成此紀錄。

對於在與雷霆二連戰的第二場比賽陷入苦戰，詹姆斯說：「我們都知道雷霆在主場表現很好，當你在一周內連續與同一支球隊對戰時，你贏了第一場，就該知道第二場會面臨反擊，幸好我們頂住了反撲。」

對於詹姆斯與戴維斯聯手為球隊守住二連戰勝利，湖人主帥佛蓋爾（Frank Vogel）說：「我們有兩把大槍，詹姆斯送出14次助攻，戴維斯則是一直命中投籃，尤其是比賽最後階段的關鍵罰球，在NBA中沒有人能像他這樣，能從各個面向影響比賽，無論是進攻端衝擊籃框、外線出手，還是防守端帶領全隊，他就是一個如此特殊的球員。」