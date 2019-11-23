NBA／雙星合攻56分 湖人險勝雷霆收6連勝

2019-11-23 11:52 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／即時報導



詹姆斯此戰23分6籃板14助攻的「雙十」演出，又是一場雙位數助攻，繼續穩居助攻王寶座。 美聯社 分享 facebook

近期打出一波五連勝的洛杉磯湖人隊，今天作客奧克拉荷馬面臨苦戰，靠著戴維斯（Anthony Davis）與詹姆斯（LeBron James）合攻56分，以130：127險勝雷霆隊，驚險收下六連勝，以13勝2負繼續暫居聯盟龍頭。

湖人靠著詹姆斯及戴維斯領軍，率領「紫金軍團」拉出一波連勝氣勢，以12勝2負暫居西區龍頭。今天客場迎戰二連敗的雷霆，前兩節雙方你來我往，展開拉鋸，半場打完雷霆領先對手1分。

易籃後湖人展開反撲，先靠著格林（Danny Green）的三分球要回領先，在81：78領先時再打出一波13：1攻勢，最多曾領先達15分，不過雷霆展現韌性，在亞當斯（Steven Adams）單節獨拿12分下，追成只落後3分。

決勝節開始卡盧索（Alex Caruso）率先外線破網，不過朗多（Rajon Rondo）與施羅德（Dennis Schroder）肢體糾纏時抬高右腳，疑似碰到施羅德的腹股溝部位，吞下二級惡意犯規遭趕出場，雷霆也趁勢追平比分。

不過關鍵時刻詹姆斯再度跳出，突破上籃擺進2分，雷霆則靠著保羅（Chris Paul）三分球再度追平，最後五分鐘戰況仍膠著，哈沃德（Dwight Howard）灌籃加上格林的三分球又要回領先，戴維斯在終場前2分36秒再補進鎖住勝果的三分球，擁有最後一擊的雷霆最後以失誤收場，讓湖人驚險收下六連勝。

戴維斯繳出33分11籃板7助攻，詹姆斯也有23分6籃板14助攻的「雙十」演出，凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）17分，而日前右眼角遭到撞傷的庫茲瑪（Kyle Kuzma）則是戴上護目鏡上陣也有10分進帳。