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NBA焦點球員- Blake Griffin (11月23日)焦點球員- Bradley Beal (11月23日)

NBA／5連敗球隊正面交鋒 活塞獵鷹先止敗

2019-11-23 10:33聯合報 記者毛琬婷／即時報導

活塞以128：103大勝來訪的老鷹隊，比老鷹先一步中止五連敗。 美聯社
活塞以128：103大勝來訪的老鷹隊，比老鷹先一步中止五連敗。 美聯社
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兩支戰績相同、同處於連敗困境的球隊今天正面交鋒，底特律活塞靠著葛里芬（Blake Griffin）24分，加上佐蒙德（Andre Drummond）23分、15籃板的「雙十」表現領軍，以128：103大勝來訪的老鷹隊，中止五連敗。

賽前同樣以4勝10負在東區並列後段班的活塞與老鷹，今天正面對決，兩軍都盼踩住煞車、中止連敗困境，開賽兩隊拉鋸，活塞在16：17時展開反撲，莫里斯（Markieff Morris）外線破網帶起球隊氣勢，打出一波17：6攻勢，首節就取得雙位數領先。

次節活塞進攻端持續穩定輸出，單節上場九人都有得分進帳，靠著團隊又拿下43分；反觀老鷹進攻火力集中在菜鳥杭特（DeAndre Hunter）身上，第一節得分掛蛋的他手感加溫，第二節獨拿16分，不過半場打完，老鷹仍落後活塞19分。

易籃後，半場打完僅拿下12分的佐蒙德爆發，單節獨拿11分，也一舉將分差擴大至23分，也讓第四節提前進入垃圾時間，最終活塞就以25分差輕取老鷹，讓老鷹吞下五連敗。

活塞有10人得分，其中七人得分達雙位數，團隊投進17顆三分球，靠著高達近六成的投籃命中率擊潰作客的老鷹；老鷹則以班布里（DeAndre Bembry）22分、4籃板、6助攻、4抄截最佳，杭特18分次之，楊恩（Trae Young）手感不佳，12投3中，得到9分、6籃板、8助攻。

老鷹活塞

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