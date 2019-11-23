NBA／威廉森持續復健 鵜鶘總管：他每天都在進步

2019-11-23 09:03 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／即時報導



頂著選秀狀元頭銜加入NBA，鵜鶘隊新秀威廉森（Zion Williamson）卻因膝傷至今尚未在正式賽亮相，接受右膝關節鏡手術預計缺陣6至8周；今天鶘總管葛里芬（David Griffin）談到狀元郎傷情，給予樂觀的答案，但歸期仍未有明確答案。

威廉森在杜克大學時就打出名氣，頂著光環踏入NBA選秀，最終獲得鵜鶘親睞，以狀元之姿加入NBA，不過身高198公分、體重129公斤的威廉森，在大學發生膝蓋受傷狀況後，就面對外界質疑他體重過重的問題。

來到NBA後，威廉森先後在夏季聯賽與季前熱身賽出現膝蓋傷勢，並在10月底接受右膝關節鏡手術，也因為外側半月板撕裂動刀，導致他可能缺席菜鳥球季的前四分之一賽季。

葛里芬做客廣播節目時談到威廉森的傷勢情況，表示威廉森的傷勢一天比一天好，每天都處於進步狀態，「他的進步完全符合我們的期望。我們真的很樂觀，威廉森也很興奮，這就是我們希望他能達到的地方。」

葛里芬表示，球隊希望威廉森在完全康復情況下復出，因此在他可以復出前，球隊將對他做一系列檢查，確保他的身體狀況。

當初評估威廉森至少需缺席6至8周，今天《TNT》球評米勒（Reggie Miller）也透露威廉森將在12月中復出，對此葛里芬説：「我們之前給他定的復出計畫就是8周左右，或許是7周，也可能是9至10周。」