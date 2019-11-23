MLB／經營馬林魚還沒起色 基特的球員論壇先有新股東

2019-11-23 08:09 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ／即時報導



經營馬林魚還沒看到起色，基特（Derek Jeter）一手創立的「球員論壇（The Players’ Tribune）」先迎向下一篇章，他親自撰寫長文宣布，Minute Media成為新的合作夥伴。媒體猜測，球員論壇近年面臨點閱下滑的困境，成為Minute Media旗下網站之一，吸引更多讀者，是基特決定尋求合作的主因，但基特對此回應，追求點閱從來都不是球員論壇的目標。

基特昨天親自在球員論壇發表名為「下一個五年」的文章，內容回憶2014年初創立這個網站時，希望成為運動員發聲的平台，自己的故事由自己來述說，而現在五年過去，球員論壇即將迎向新的篇章，他宣布與Minute Media締結合作關係，但自己作為這個網站的創辦人並不會改變。

球員論壇的代表作，包括布萊恩（Kobe Bryant）2015年宣布退休、杜蘭特（Kevin Durant）2016年宣布加入金州勇士，也有多位球星透過這個網站，首度談論自己的心理健康問題。

然而，CNN報導進一步提到，球員論壇近年來遭遇點閱下滑，近90天的網站流量排名全美第6萬9757名 ，反觀收費制的The Athletic網站則排第4768；網站收入同樣下滑，也導致球員論壇在今年初裁員八人。

基特對此回應，增加新的合作夥伴無關點閱，未來的經營策略沒有任何改變，「促使我們迎向下一個篇章的主因，是因為全球運動員都有透過自己發聲的需求。」他強調，「我們並不想創造那些人們看了後，隔天就徹底忘掉的內容，我們希望創造那些大家會一直記得的故事，運動員相信我們，也是因為他們知道我們將提供優質的內容，而非追求點閱。」

Minute Media總部位於紐約，目前已有The Big Lead、12up和90min體育相關網站，球員論壇成為旗下另一品牌。