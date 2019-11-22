NBA／史上首位非白人球員三阪亙辭世 曾鼓勵林書豪

2019-11-22 21:31 中央社 洛杉磯22日綜合外電報導



美國猶他大學表示，首位征戰美國職籃NBA前身BAA的非白人和亞裔球員三阪亙20日辭世，享壽95歲。日裔美籍的三阪亙出生於猶他州，幾年前曾於林書豪在NBA陷入低潮時給予鼓勵。

三阪亙出生於猶他州奧格登（Ogden），最初是韋柏州立大學（Weber State University）前身韋柏初級學院（Weber Junior College）的球員，後來進入猶他大學（University of Utah）校隊。

1944年全美大學體育聯盟（NCAA）冠軍賽在紐約麥迪遜花園廣場（Madison Square Garden）體育館舉行，三阪亙助猶他大學擊敗達特茅斯學院（DartmouthCollege）封王。

之後在1947年，三阪亙再隨猶他大學參加全國邀請賽（The National Invitation Tournament, NIT），擊敗肯塔基大學（University of Kentucky）獲得冠軍。他稍後加入美國籃球協會（Basketall Associationof America, BAA），成為職業球員。

美國籃球協會是美國職業籃球聯盟（NationalBasketball Association, NBA）前身，NBA將BAA歷來統計數據都納入歷史。

猶他大學體育主任哈蘭（Mark Harlan）表示：「獲悉三阪亙與世長辭，我們深感哀傷。他曾是猶他大學校隊在1940年代贏得全國性賽事冠軍的隊員，但是三阪亙的貢獻超越籃球比賽，而且在前無古人之處開闢道路。他是如此善良又週到的人，令許多人永誌不忘。」

在效力猶他大學兩個球季之間，三阪亙曾被美軍徵召入伍兩年，並晉升至上士。

他1947年獲紐約尼克相中，1947至1948年球季打了3場球賽，共獲得7分。

「紐約時報」（The New York Times）報導，三阪亙效力尼克3年後，效力華盛頓國會隊（WashingtonCapitols）的羅伊德（Earl Lloyd）成為NBA首位黑人球員。

在三阪亙後55年，效力休士頓火箭的姚明成為NBA首位中國球星，而65年後，台裔球星林書豪效力尼克，締造喧騰一時的「林來瘋」（Linsanity）。

報導說，林書豪2010至2011年球季在金州勇士打得掙扎之際，三阪亙英雄惜英雄，曾寫信勉勵他。三阪亙當時告訴「運動畫刊」（Sports Illustrated）：「林書豪像是個處於低潮期的好孩子，我寫了封信勉勵他，告訴他要撐下去。」

林書豪後來效力尼克時嶄露頭角，紅極一時。他目前是中國男子籃球職業聯賽（Chinese BasketballAssociation）北京首鋼的球員。