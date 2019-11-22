NBA／內馬爾上身 貝佛利浮誇假摔遭聯盟警告

2019-11-22 16:26 聯合新聞網 綜合報導



快艇後衛貝佛利前役對綠衫軍之戰「假摔」騙倒裁判，如今收到聯盟警告。 美聯社 分享 facebook

以窒息防守及拼勁著名的快艇後衛貝佛利（Patrick Beverley），在昨日快艇對塞爾蒂克一役延長賽飆進致勝三分，成為贏球致勝功臣，風采力壓雷納德（Kawhi Leonard）跟喬治（Paul George）兩位大明星，不過因為第3節一次防守時的假摔，賽後收到聯盟祭出的假摔警告。

比賽第3節剩餘5分鐘時，塞爾蒂克前鋒泰托姆（Jayson Tatum）在快攻時，於半場左側接獲隊友傳球，遇到撲防的貝佛利，泰托姆隨即突破，但在切入的瞬間右手不慎拍到貝佛利的臉，貝佛利像是內馬爾（Neymar）上身，表情浮誇的倒地，不過演技很差，明明被擊中右臉，卻摀著下巴跟左臉，但裁判當下還是買單，至於被吹進攻犯規的泰托姆只能無奈攤手。

雖然比賽當下貝佛利得利，不過今日聯盟於官方推特宣布，經檢視後貝佛利已違反聯盟的反假摔規定，並給貝佛利一次警告，若之後再出現相同狀況，貝佛利恐得吃上罰單遭罰款。