NBA／不想再失業拚了 安東尼抓完籃板怒飆髒話

2019-11-22 16:04 聯合新聞網 綜合報導



甜瓜抓籃板霸氣飆髒話，隨後又怒飆三分。 歐新社 分享 facebook

「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）經過長時間待業，日前終與拓荒者簽約，如願重返NBA；復出第二戰對公鹿再度先發，上場29分鐘繳18分、抓下7籃板、傳出4助攻、三分球5投3中，表現明顯升溫。此外，安東尼還在一波爭搶籃板時飆髒話，隨後又怒砍三分，一吐多年沒球打的怨氣。

此役拓荒者作客公鹿第3節剩餘7分40秒時，安東尼扎實卡位，並在安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）面前應抓下籃板，並怒吼：「他X的給我滾開！（Get the fxxk out of here!）」，隨後又在越過半場時，在三分線接獲隊友胡德（Rodney Hood）的回傳球，怒砍三分命中。

*NSFW* rebound ☑️

3PT ☑️

Classic Melo sequence. pic.twitter.com/tFPSsOznWW — Bleacher Report (@BleacherReport) November 22, 2019

安東尼在攻防的一來一往受到外媒關注，並引起網友討論。安東尼此次霸氣的表現讓部分網友表示：「甜瓜回來了！」，也有人說：「這才是我認識的甜瓜啊！」。

雖拓荒者有麥凱倫（CJ McCollum）高效率狂轟37分，與安東尼18分挹注，但終場仍以129:137不敵豪取大三元的安戴托昆波率領的公鹿大軍。