NBA/不想再失業拚了 安東尼抓完籃板怒飆髒話

2019-11-22 16:04 聯合新聞網 綜合報導



甜瓜抓籃板霸氣飆髒話,隨後又怒飆三分。 歐新社 分享 facebook

「甜瓜」安東尼(Carmelo Anthony)經過長時間待業,日前終與拓荒者簽約,如願重返NBA;復出第二戰對公鹿再度先發,上場29分鐘繳18分、抓下7籃板、傳出4助攻、三分球5投3中,表現明顯升溫。此外,安東尼還在一波爭搶籃板時飆髒話,隨後又怒砍三分,一吐多年沒球打的怨氣。

此役拓荒者作客公鹿第3節剩餘7分40秒時,安東尼扎實卡位,並在安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)面前應抓下籃板,並怒吼:「他X的給我滾開!(Get the fxxk out of here!)」,隨後又在越過半場時,在三分線接獲隊友胡德(Rodney Hood)的回傳球,怒砍三分命中。

*NSFW* rebound ☑️

3PT ☑️

Classic Melo sequence. pic.twitter.com/tFPSsOznWW — Bleacher Report (@BleacherReport) November 22, 2019

安東尼在攻防的一來一往受到外媒關注,並引起網友討論。安東尼此次霸氣的表現讓部分網友表示:「甜瓜回來了!」,也有人說:「這才是我認識的甜瓜啊!」。

雖拓荒者有麥凱倫(CJ McCollum)高效率狂轟37分,與安東尼18分挹注,但終場仍以129:137不敵豪取大三元的安戴托昆波率領的公鹿大軍。