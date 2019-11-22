HBL／高一就扛先發 高苑傅發翔還在習慣挨罵

2019-11-22 14:16 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／即時報導



高苑教練田本玉指出球隊今年進入換血期，期待幾名高一球員能夠盡快適應。 記者余承翰／攝影 分享 facebook

身為上學年國中聯賽除了「永吉雙塔」于泓凱、于泓翔外最受關注的長人，來自溪湖國中的傅發翔，今年HBL預賽就以高一菜鳥身份擠進高苑工商先發行列，不過預賽前兩場比賽他卻遭到震撼教育，不僅只拿下兩分，還成為被隨隊教師田本玉最常「點名」的球員，讓他直言還在適應挨罵。

上學年度闖進小巨蛋並收下隊史次佳第三名的高苑，在簡賀宇等主力球員畢業後進入換血期，不過他們今年也登錄了新雙塔192公分的傅發翔與200公分的張竣傑以及後衛羅羽翔三名高一球員，為接班球隊提前鋪路。

其中上學年國中聯賽大殺四方的傅發翔，更以高一身份就成為先發球員，但相較於就讀松山的 「永吉雙塔」于泓凱、于泓翔預賽首戰就有好表現，傅發翔前兩場比賽合計出手七次全數落空，僅靠著罰球拿下兩分，讓他直言確實還在尋找節奏。

HBL108學年預賽，高苑工商傅發翔（右）切入後高拋投出手。 記者余承翰／攝影 分享 facebook

「有很多應該要放進的球，不知道為什麼就是會彈出來，尤其在場上被教練點名的時候還有點無法適應，總覺得信心有點受創。」傅發翔在談到站上HBL前兩場比賽的表現時說：「看到其他同梯在第一天就有好表現，其實也會有點急，不過我相信狀況會愈來愈好。」

高苑隨隊教師田本玉表示，球隊今年換血的情況下，報名了三個高一球員為接班做準備，尤其是具有身高優勢的傅發翔與張竣傑，更是高苑想要重返小巨蛋不能或缺的，「想要進四強就一定要有高個子，但我們就是一步一步來，現在晉級了，後面還有複賽、準決賽，其他球員必須要給他們信心。」

而過去兩年也受到田本玉不少「關照」的高三中鋒黃箴也說：「其實竣傑跟我以前很像，體能沒那麼出色也常被點名，但他們必須要盡快適應與吸收。」高苑在今天預賽第二戰以78：71擊敗基隆商工後，與東山高中皆取得分組二連勝確定晉級到12強複賽。

HBL108學年預賽，高苑工商潘澤銘（中）切入時遭到包夾。 記者余承翰／攝影 分享 facebook

HBL108學年預賽，高苑工商吳忠宏（中）突破雙人包夾上籃得分。 記者余承翰／攝影 分享 facebook

HBL108學年預賽，高苑工商林祖賢（左）上籃時遭到基隆商工郭德揚（右）封阻。 記者余承翰／攝影 分享 facebook

HBL108學年預賽，高苑工商周郁哲（左）突破防守上籃得分。 記者余承翰／攝影 分享 facebook

HBL108學年預賽，高苑工商吳忠宏（左）突破防守上籃得分。 記者余承翰／攝影 分享 facebook