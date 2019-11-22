親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
世界12強棒球賽
NBA
HBL
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

噴槍女童疑案！慢速播放關鍵畫面 法官勘驗驚「天啊」

運動筆記給我一支戰斧，讓我舉起自己賽前一個月要注意什麼?
健行筆記台北·北投 ▎一日流浪提案 大屯山-淺水灣台北/七星山步道(小百岳)
NBA賽事精華- 公鹿 vs. 拓荒者 (11月22日)今日最佳灌籃- Giannis Antetokounmpo (11月22日)

HBL／高一就扛先發 高苑傅發翔還在習慣挨罵

2019-11-22 14:16聯合報 記者劉肇育／即時報導

高苑教練田本玉指出球隊今年進入換血期，期待幾名高一球員能夠盡快適應。 記者余承翰...
高苑教練田本玉指出球隊今年進入換血期，期待幾名高一球員能夠盡快適應。 記者余承翰／攝影
分享

身為上學年國中聯賽除了「永吉雙塔」于泓凱、于泓翔外最受關注的長人，來自溪湖國中的傅發翔，今年HBL預賽就以高一菜鳥身份擠進高苑工商先發行列，不過預賽前兩場比賽他卻遭到震撼教育，不僅只拿下兩分，還成為被隨隊教師田本玉最常「點名」的球員，讓他直言還在適應挨罵。

上學年度闖進小巨蛋並收下隊史次佳第三名的高苑，在簡賀宇等主力球員畢業後進入換血期，不過他們今年也登錄了新雙塔192公分的傅發翔與200公分的張竣傑以及後衛羅羽翔三名高一球員，為接班球隊提前鋪路。

其中上學年國中聯賽大殺四方的傅發翔，更以高一身份就成為先發球員，但相較於就讀松山的 「永吉雙塔」于泓凱、于泓翔預賽首戰就有好表現，傅發翔前兩場比賽合計出手七次全數落空，僅靠著罰球拿下兩分，讓他直言確實還在尋找節奏。

HBL108學年預賽，高苑工商傅發翔（右）切入後高拋投出手。 記者余承翰／攝影
HBL108學年預賽，高苑工商傅發翔（右）切入後高拋投出手。 記者余承翰／攝影
分享

「有很多應該要放進的球，不知道為什麼就是會彈出來，尤其在場上被教練點名的時候還有點無法適應，總覺得信心有點受創。」傅發翔在談到站上HBL前兩場比賽的表現時說：「看到其他同梯在第一天就有好表現，其實也會有點急，不過我相信狀況會愈來愈好。」

高苑隨隊教師田本玉表示，球隊今年換血的情況下，報名了三個高一球員為接班做準備，尤其是具有身高優勢的傅發翔與張竣傑，更是高苑想要重返小巨蛋不能或缺的，「想要進四強就一定要有高個子，但我們就是一步一步來，現在晉級了，後面還有複賽、準決賽，其他球員必須要給他們信心。」

而過去兩年也受到田本玉不少「關照」的高三中鋒黃箴也說：「其實竣傑跟我以前很像，體能沒那麼出色也常被點名，但他們必須要盡快適應與吸收。」高苑在今天預賽第二戰以78：71擊敗基隆商工後，與東山高中皆取得分組二連勝確定晉級到12強複賽。

HBL108學年預賽，高苑工商潘澤銘（中）切入時遭到包夾。 記者余承翰／攝影
HBL108學年預賽，高苑工商潘澤銘（中）切入時遭到包夾。 記者余承翰／攝影
分享

HBL108學年預賽，高苑工商吳忠宏（中）突破雙人包夾上籃得分。 記者余承翰／攝...
HBL108學年預賽，高苑工商吳忠宏（中）突破雙人包夾上籃得分。 記者余承翰／攝影
分享

HBL108學年預賽，高苑工商林祖賢（左）上籃時遭到基隆商工郭德揚（右）封阻。 ...
HBL108學年預賽，高苑工商林祖賢（左）上籃時遭到基隆商工郭德揚（右）封阻。 記者余承翰／攝影
分享

HBL108學年預賽，高苑工商周郁哲（左）突破防守上籃得分。 記者余承翰／攝影
HBL108學年預賽，高苑工商周郁哲（左）突破防守上籃得分。 記者余承翰／攝影
分享

HBL108學年預賽，高苑工商吳忠宏（左）突破防守上籃得分。 記者余承翰／攝影
HBL108學年預賽，高苑工商吳忠宏（左）突破防守上籃得分。 記者余承翰／攝影
分享

HBL108學年預賽，高苑工商林祖賢（中）面對包夾在中距離跳投出手。 記者余承翰...
HBL108學年預賽，高苑工商林祖賢（中）面對包夾在中距離跳投出手。 記者余承翰／攝影
分享

HBL基隆商工高苑工商

相關新聞

HBL／盼牽爸爸進小巨蛋 東山魏莨哲還有ABL夢

2019-11-22 13:03

HBL 108學年男子組預賽賽程與最新戰況

2019-11-20 19:33

HBL／不習慣台灣快節奏 東泰「洋將」仍在暖機

2019-11-21 23:58

HBL／松山212雙胞胎壓新屋 目標MVP和新人王

2019-11-21 23:51

HBL／復出首戰大三元 游艾喆領衛冕軍寫連勝

2019-11-21 21:34

HBL／20分領先差點花光 南湖教頭：快昏倒

2019-11-21 20:09

HBL／高苑搶勝優先 200公分長人只「走秀」

2019-11-21 18:24

HBL／陳緯、林信寬齊轉型 東山迎接收成年

2019-11-21 16:37

HBL／松山雙塔高人一等 笑稱：回頭率99％

2019-11-21 16:07

HBL／闖完4強吞首敗 光復教頭：不是壞事

2019-11-21 14:26

圖／HBL松山大勝新屋 奪新學年首勝

2019-11-21 14:23

HBL／高一七呎雙塔坐鎮 松山破百開胡

2019-11-21 13:10

HBL／男預賽明開打 「全村希望」新屋挑戰兩山

2019-11-20 00:11

HBL／主戰中鋒膝蓋動刀 南山女籃先不談連霸

2019-11-19 20:32

HBL／預賽前碰傷兵潮 南山傷腦筋

2019-11-19 18:03

HBL／後喬楚瑜時代 光復培養在地人

2019-11-19 17:06

HBL／減塑、做公益 108學年注入新元素

2019-11-19 15:57
看更多

熱門文章

中職／王柏融若重返聯盟 必須回樂天隊補年資

2019-11-21 18:36

日職／和張奕不和？陽岱鋼：他有我的連絡方式

2019-11-21 15:32

專訪／自認年紀大無緣職棒 吳昇峰：沒有好與壞

2019-11-22 10:25

專訪／越級打怪的夢幻之旅 吳昇峰大開眼界

2019-11-22 10:18

NBA／戴上護目鏡 庫茲瑪：叫我Big Game Kuz

2019-11-22 08:22

NBA／西蒙斯三分進球 布朗：他連眼都沒眨

2019-11-21 17:30

NBA／快艇雙星首度連線 雷納德：狀況還很艱困

2019-11-21 17:17

NBA／看好湖人拿70勝奪冠 世界和平：我是鋼鐵湖粉

2019-11-21 18:07

NBA／母親傳訊祝賀 詹皇：您才是史上最偉大

2019-11-22 12:42

陳偉殷揮別邁阿密 找回控球不怕沒新頭路

2019-11-22 07:00

日職／陽岱鋼談奪冠瞬間 任何安打無法超越

2019-11-21 15:13

當詹皇還在聯盟之巔 安東尼卻賭上最後一搏

2019-11-22 07:00

HBL／陳緯、林信寬齊轉型 東山迎接收成年

2019-11-21 16:37

HBL／復出首戰大三元 游艾喆領衛冕軍寫連勝

2019-11-21 21:34

MLB／陳偉殷遭DFA 王建民信心喊話

2019-11-21 17:29

NBA／安東尼攻18分 拓荒者不敵字母哥大三元

2019-11-22 12:18

HBL／不習慣台灣快節奏 東泰「洋將」仍在暖機

2019-11-21 23:58

2010年代十大爛約 功夫熊貓、戴維斯最賠本

2019-11-22 07:00

HBL／高苑搶勝優先 200公分長人只「走秀」

2019-11-21 18:24

NBA／厄文將返波士頓 綠衫軍總管：球迷不該噓

2019-11-22 09:14

MLB／王建民喊話陳偉殷：正面思考、繼續努力

2019-11-21 19:14

MLB／美國拚奧運資格 醞釀放寬大聯盟參與

2019-11-22 10:50

NBA／和林書豪等人同一條船 克勞佛盼重返聯盟

2019-11-22 12:11

日職／陳偉殷遭指定轉讓 引起老東家中日隊注意

2019-11-21 19:35

光州羽賽／小將林俊易驚奇勝出 王子維3局惜敗

2019-11-21 17:49

挺棒進東奧／6搶1每場都重要 錯過恐再等9年

2019-11-22 00:04

NBA／快艇雙星首度連線 仍在找彼此定位

2019-11-21 23:45

HBL／20分領先差點花光 南湖教頭：快昏倒

2019-11-21 20:09

HBL／盼牽爸爸進小巨蛋 東山魏莨哲還有ABL夢

2019-11-22 13:03

女壘／昔日強投張簡金玲 入選WBSC壘球名人堂

2019-11-21 17:01

HBL／松山雙塔高人一等 笑稱：回頭率99％

2019-11-21 16:07

MLB／陳偉殷遭指定轉讓 有實績出路不擔心

2019-11-22 00:06

日職／陽岱鋼沒看12強轉播 6搶1尊重球團

2019-11-21 15:53

NBA／開季無法擋 唐西奇連創大三元紀錄

2019-11-22 11:26

MLB／陳偉殷明年動向 陽岱鋼看好繼續留美

2019-11-21 18:06

棒球／美洲資格賽8搶1 加國日職老將終局之戰

2019-11-21 15:35

MLB／白襪簽強打捕手 4年7300萬美元破隊史

2019-11-22 08:17

HBL／松山212雙胞胎壓新屋 目標MVP和新人王

2019-11-21 23:51

MLB／聯盟徹查太空人偷暗號 範圍擴大到近三年

2019-11-22 09:11

棒球／棒協獲WBSC最佳協會 周宗志拿最佳總教練

2019-11-21 20:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top