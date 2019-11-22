NBA／湖人主場穿紫色戰袍 原來是這原因

2019-11-22 17:06 世界日報 編譯組／綜合報導



NBA自2017-2018球季即已開始，不再限制主隊一定要穿淺色戰袍，客隊也不一定要穿深色戰袍，且各色戰袍得有最低次數限制，才會有湖人在主場穿紫色戰袍的畫面。 路透 分享 facebook

對洛杉磯湖人隊粉絲而言，湖人隊的主場戰袍不是金色就是白色，尤其星期日與國定假日在主場穿白色戰袍更是17年傳統；然而新球季開始以來，他們發現湖人隊去踢館別隊時也穿金色戰袍，在自己主場卻穿上紫色戰袍，對此感到困惑與不滿。

據湖人隊營運長哈里斯（Tim Harris）解釋，這種安排出自很多原因，而且從2017-2018球季即已開始，不再限制主隊一定要穿淺色戰袍，客隊也不一定要穿深色戰袍。

湖人隊粉絲的不滿在13日金州勇士隊來洛杉磯踢館時達到高峰。當天湖人隊員身穿紫色戰袍，勇士隊員反而是金色戰袍，簡直「大逆不道」。

哈里斯說，現在很多球隊喜歡在主場穿深色戰袍。NBA規定，戰袍必須客隨主便，主隊有第一選擇權，如果他們選擇深色戰袍，湖人隊就改穿金色戰袍。由於NBA對穿各色戰袍次數有規定，湖人隊不得不在主場穿紫色戰袍來符合次數規定。

根據現行規定，本季湖人隊必須穿金色與白色戰袍起碼各十次，紫色戰袍起碼六次，城市版（City Edition）或復古戰袍（Classic Edition）三次。

NBA搞出這麼多種戰袍，是希望粉絲多多訂購，增加營收，湖人隊希望每種戰袍都能曝光17次以上。

哈里斯說，湖人隊本季仍保持星期日與國定假日在主場穿白色戰袍傳統，計畫全季穿21次。紫色戰袍安排星期三穿，計畫全季穿17次。城市版戰袍安排在星期五主場穿，計畫全季穿18次。金色戰袍安排每隔一場比賽穿上，計畫全季穿26次。