NBA／15助攻新高 字母哥：只是努力找到隊友

2019-11-22 12:59 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／即時報導



字母哥不僅拿下大三元，還傳出單場生涯新高的15次助攻，成功扮演穿針引線角色。 美聯社 分享 facebook

公鹿隊今在主場迎戰拓荒者隊，靠著安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）繳出24分、19籃板、15助攻、3抄截，本季第2次和生涯第16次「大三元」成績，率隊在主場以137：129獲勝；賽後「字母哥」表示，就是努力找到隊友，做出正確的選擇。

在拓荒者「一哥」里拉德（Damian Lillard）持續缺席之下，儘管決勝節一度追到2分差，但公鹿靠著洛培茲（Brook Lopez）和馬修斯（Wesley Matthews）接連轟進三分球，加上安戴托昆波、布萊德索（Eric Bledsoe）穩定取分，又將分差擴大至雙位數，最終收下六連勝。

安戴托昆波的手感不佳，27投僅9中，不過他傳出單場生涯新高的15次助攻，成功扮演穿針引線角色，幫助隊友得分，「我只是在場上找到我的隊友們，這是能讓我感到開心的事情，特別是在我進攻端狀態不佳的夜晚，我就是做出正確的選擇，幫助他們得分。」

安戴托昆波也談到歷經上季的失利後，在尋求突破包夾能力也有所進步，「字母哥」説：「這能帶給球隊巨大的不同，上季我在季後賽遭遇包夾，表現不盡人意，但當你經過這一切，你會從中吸取教訓進而更上層樓。」

此役公鹿先發五人得分上雙，布萊德索拿下全隊最高的30分、4籃板、6助攻，替補上陣的康納頓（Pat Connaughton）也有18分進帳，拓荒者以麥凱倫（C.J. McCollum）37分、10助攻、6籃板最佳。