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當詹皇還在聯盟之巔 安東尼卻賭上最後一搏

2019-11-22 07:00林文

黃金2003梯東西區兩大看板前鋒，詹姆斯(LeBron James)、安東尼(Camelo Anthony)如今一個正邁向35歲，一個已滿35歲，曾經一時的瑜亮情結，兩人其實皆處於職業生涯尾聲，但是際遇卻是大不相同。

詹姆斯(右)與安東尼(左)曾是東西區的各自招牌球星，叱吒風雲多時，但在球員生涯的...
詹姆斯(右)與安東尼(左)曾是東西區的各自招牌球星，叱吒風雲多時，但在球員生涯的尾聲，命運卻是大不相同，兩人的成就也越差越遠。 歐新社資料照片
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詹姆斯帶領球隊高居西區第一 甜瓜卻苦求一個機會

生化人詹姆斯17年來如一天，他的主宰力絲毫沒有因為歲月而衰減，反而年年都在MVP排行榜中高居不下，今年甚至暫居聯盟助攻王，準備挑戰生涯少數還沒拿過的獎項之一。有了戴維斯(Anthony Davis)的加盟、魔獸哈沃德(Dwight Howard)的認份做苦工，詹姆斯帶領的湖人相當有重返紫金榮光的霸氣在。 湖人目前戰績12勝2敗，高居西區第一。

湖人本季由詹姆斯(中)號召而組成的魔獸級軍團威力強大，輾壓對手毫不留情，現在已是...
湖人本季由詹姆斯(中)號召而組成的魔獸級軍團威力強大，輾壓對手毫不留情，現在已是奪冠最熱門球隊。 美聯社
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反觀安東尼失業一年多，縱使好兄弟詹姆斯曾經表示有希望湖人球團簽下甜瓜，但終究未能成行。這次安東尼披著拓荒者球衣重新出發，儼然已是他職業生涯的最後一搏。

拓荒者今年狀態下滑許多，新加盟的中鋒懷塞德(Hassan Whiteside)打不出該有的影響力，戰績居於西區倒數也跟陣中陸續都有傷兵浮現有關。球團跟安東尼據說是在兩天內就迅速地取得共識，經過球隊定位的溝通，安東尼也決定同意這份試驗期到明年1月10日的非保障合約。

安東尼已經沒有時間可以再荒廢，當他再次踏進曾經是他再熟悉不過，如今卻又帶點陌生的舞台，他必須在不到兩個月的時間內證明他仍有立足於籃球最高殿堂的身手，才有轉為一年保障合約的空間。

安東尼披上拓荒者球衣，這是他生涯的第5支球隊，很可能也是最後一隊。 美聯社
安東尼披上拓荒者球衣，這是他生涯的第5支球隊，很可能也是最後一隊。 美聯社
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安東尼成名甚早 失業讓鋒芒消磨殆盡

安東尼高中時期就與詹姆斯同樣是名滿全美，互別苗頭的明星球員，進入雪城大學一年，以探花之姿加盟金塊開始，球隊都是圍繞著進攻能力出眾的安東尼打造。但是除了獨霸的風格外，他的領導能力也一直被人質疑著，從金塊、尼克的一哥到雷霆、火箭的不順遂，似乎就顯示出適應不了不是當家核心就不會打球的球風限制。

成名甚早的安東尼，無論是職業生涯或是國際賽都拿下大大小小的無數榮耀，NCAA冠軍、進聯盟後年度新秀第一隊，10次入選全明星、2次第二隊、4次第三隊，一屆得分王，連續四屆代表美國隊，奧運三金一銅，也被杜克名教頭、當時任美國隊主帥的K教練欽點為最適合打國際賽的NBA球員。中距離教科書、進攻萬花筒，無解的背框進攻，各種形容甜瓜多變攻擊手段的美譽都曾加諸在他身上過。

安東尼(左二)在NBA與總冠軍無緣，但在國際賽上卻總是威風凜凜，幫美國隊立下無數...
安東尼(左二)在NBA與總冠軍無緣，但在國際賽上卻總是威風凜凜，幫美國隊立下無數汗馬功勞。 歐新社資料照片
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但是這樣的安東尼在生涯後期真的有這麼差勁到，聯盟30隊當中沒有容得下他的位置嗎？很顯然，這段長達一年半無球可打的空窗期帶給甜瓜深刻的省思，他在這次暢談選擇加入拓荒者以及這段時間的心路歷程，訪談間讓人感受到那個過去擁有交易決定霸王條款的老大，身上的鋒芒完全被消磨殆盡。

安東尼坦言在這段日子中，學會用不同角度看清許多事情、從前未能體會的盲點，去理解這是人生試煉的一部份，嘗試接受這樣的生命安排，並為自己做好準備，期待有天能回歸球場。

當年林書豪(右)就是趁安東尼(左)受傷之際，打出震驚NBA的林來瘋傳奇，可惜安東...
當年林書豪(右)就是趁安東尼(左)受傷之際，打出震驚NBA的林來瘋傳奇，可惜安東尼無心與林書豪合作還酸言酸語，接下來他也沒有找到能與他好好合作的隊友與球隊了。 歐新社資料照片
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披拓荒者戰袍 生涯最後的反彈機會

睽違多時盼到的時機，安東尼代表拓荒者先發上陣近24分鐘，14投4中，3分球3投中2，繳出10分4籃板5犯規5失誤，場上正負值高達-20。數據上不盡理想，但是甜瓜正享受著重新踏上球場的日常，尋求熟悉的自己。安東尼先是有個強勢的開局，他的出手動作依舊維持的相當漂亮，中距離旱地拔蔥仍精準，但是可感覺到體能明顯還跟不太上，對於吹判尺度的拿捏也有待找回，與隊友間的默契當然也還趨近於零。下半場安東尼多次要位持球單打，幾次的背框進攻都有擺脫對手，或是利用到一點空間翻身跳投，但放球的感覺畢竟生疏了些。

安東尼很清楚自己要幫助球隊增加側翼進攻火力，舒緩雙槍壓力，即便久未在正式比賽中亮相，他一上了場還是相當果決，去嘗試各種腳步，攻擊手段來幫助自己盡速找回比賽感覺。安東尼向來的評價就是進攻遠優於防守，現在又加上年紀上升，體能爆發力下滑影響，他原本就不算快的橫移速度，面對到頂級側翼球員、或者換防後守到更刁鑽，速度更快的後衛，就容易在防守端碰上麻煩，而需要仰賴隊友補防幫忙。但畢竟甜瓜有體型、有經驗，只要他認份的去保護籃板球，做一些基本的防守輸出貢獻，就像魔獸從心態上有著巨大轉變而帶來的高效率，或許甜瓜也可以效法而帶來意想不到的收穫。

甜瓜(左)雖然好久沒有上場比賽，球技變得有些生疏，但基本功力還在，只要他能調整心...
甜瓜(左)雖然好久沒有上場比賽，球技變得有些生疏，但基本功力還在，只要他能調整心態，應該還是能有一番作為。 美聯社
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下一場要面對到公鹿長人陣，攻防兩端更強的鋒線以及全團隊戰力，就是很好的試金石。對決字母哥大範圍的防守，若是甜瓜表現能漸入佳境，逐步找回進攻萬花筒的手感，那麼在缺人手的拓荒者陣中要站穩下來應該不是問題了。

與里拉德(Damian Lillard)、麥凱倫(C.J. McCollum)都有些私交的安東尼，終於在這次因緣際會下並肩合作，要一起將拓荒者帶離近年罕見的困境，朝回到西區前八的競爭行列中奮鬥著。當詹姆斯還歷久不衰的發光發熱中，安東尼說甚麼也不能這樣黯然結束籃球生涯，甜瓜得在這最後一搏當中強勢反彈，證明自己仍屬於天選之人所在殿堂的價值。

詹姆斯安東尼

林文

Faith & Fever 超過十五個年頭，以不同形式熱愛著籃球，這回要用文字記錄感動，歡迎一同趣談籃球大小事。

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