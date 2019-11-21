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HBL／復出首戰大三元 游艾喆領衛冕軍寫連勝

2019-11-21 21:34聯合報 記者曾思儒／即時報導

上學年因腳掌骨裂，游艾喆雖成為能仁家商107學年「全勝封王」成員，但只有預賽3戰留下出賽紀錄；相隔一年重返HBL戰場，他今天108學年預賽首戰就繳出22分、11籃板、13助攻的「大三元」成績，率尋求衛冕的能仁83：57擊敗成功高中，送給場邊家人最好禮物。

游艾喆哥哥游家喆曾是宜蘭高中籃球隊一員，他因哥哥接觸籃球，高中選擇離開宜蘭、加入新北勁旅能仁，不料高二才打3場比賽就發現左腳掌疲勞性骨折，去年12月動刀後本以為來得及回歸，但復原進度卻不如預期，8強賽後才開始復健，冠軍戰只能坐在台北小巨蛋場邊當觀眾。

「知道骨折很難過，失望，去年沒有參與全程，少我一個也拿冠軍，冠軍戒拿得感覺怪怪的。」游艾喆坦言，上學年的冠軍戒拿得不夠踏實，升上高三的最終目標自然想自己掙一枚冠軍戒，不過現階段還不多想，「先一個階段，一個階段去晉級。」

能仁今年雖有5名高三，但游艾喆上學年只打了預賽，真正有大賽經驗的只有王凱裕一人，教頭「小羊哥」林正明直言球員銜接問題大，現階段只能一步一步走，不去談連霸。

談衛冕還太遠，今天繳出HBL個人首度「大三元」的游艾喆笑說，預賽全勝晉級是目前目標，但不強求個人成績，先前少年NBA籃賽也曾繳出「大三元」的他說：「球隊贏就好，不會想那麼多，教練叫我多做一些事，像是卡好位。」泰雅族的他盼自己表現更穩定，更希望健康打完賽季，和王凱裕一同帶起學弟。

王凱裕今天也有23分、9阻攻、7籃板演出，從資格賽晉級的成功只有莊子毅11分達兩位數。

能仁游艾喆（左）和成功徐子展爭球。記者林伯東／攝影
能仁游艾喆（左）和成功徐子展爭球。記者林伯東／攝影
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游艾喆（左一）重返HBL舞台首戰就繳出大三元。記者林伯東／攝影
游艾喆（左一）重返HBL舞台首戰就繳出大三元。記者林伯東／攝影
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HBL成功高中能仁家商

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