HBL／20分領先差點花光 南湖教頭：快昏倒

2019-11-21 20:09 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／即時報導



最多領先超過20分，南湖高中今天在108學年HBL男預賽首戰卻被東泰高中嚇出一身冷汗，讀秒階段領先分數只剩4分，靠汪哲宇關鍵時刻連拿4分及江均32分、19籃板「雙10」領軍下，驚險以100：96收穫勝利。

上學年連7度闖8強的南湖，新學年首戰手感火燙，前兩節各得28分，半場已取得56：39領先，優勢數度超過20分，不料第四節東泰吹起反攻號角，最後3分鐘差距先縮小到11分，1分01秒飆進外線後更追到89：96。

東泰邱晨洋單場第6記三分彈破網，助東泰差距來到4分差，但最後30秒南湖汪哲宇兩罰俱中，東泰雖找到籃下空檔，最後8秒汪哲宇又投進關鍵中距離，才率南湖有驚無險以100：96守住勝利。

「心態武裝還沒到很完整，一領先就太鬆懈了。」南湖教頭王顥宇形容，第四節防守強度完全不到位，讓他看得快「昏倒」，比賽結束一進休息室就把球員訓了一頓，「今天是投得進，不然就糗了。」

南湖今天飆進14記三分球，高三射手林冠融一人包辦一半，14投7中貢獻21分，汪哲宇29分、10籃板、5助攻，江均32分和19籃板都是全場最佳。

東泰黃偉程25分、11籃板，邱晨洋24分，美籍「洋將」諾曼16分、8籃板，教頭高丁國柱說：「開局打得太膽怯，不相信自己的防守，下半場才打回自己球風。」