NBA／快艇雙星首度連線 雷納德：狀況還很艱困

2019-11-21 17:17 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／即時報導



喬治與雷納德首次一起上場打球，自然成為媒體焦點。 美聯社 分享 facebook

洛杉磯快艇隊雙星雷納德（Kawhi Leonard）與喬治（Paul George），今天首度在與波士頓塞爾蒂克隊之戰連線，兩人分別進帳17分、6籃板與25分、8助攻，儘管快艇一度遭到塞爾蒂克前鋒泰托姆（Jayson Tatum）狙擊將比賽帶入延長賽，但喬治仍在關鍵時刻挺身而出，為兩人的首度合作守住勝利。

雷納德與喬治在今年夏天接連披上快艇戰袍，不過受到養傷與輪休影響，兩人直到今天與塞爾蒂克之戰才首度連線，且似乎都還在熟悉彼此，讓開季狀況火熱的「綠衫軍」有了可趁之機，在第四節一度取得十分領先。

雖然快艇在正規賽最後30秒靠著威廉斯（Lou Williams）連得五分的表現一度逆轉，但「綠衫軍」泰托姆在倒數13.1秒將喬治晃倒在地後投進追平比數三分球，將比賽帶入延長賽，不過喬治也在延長賽作出回應，與貝佛利（Patrick Beverley）聯手包辦全隊的10分得分，幫助快艇以107：104帶走勝利。

對於首度於雷納德合作，喬治賽後說：「我們感覺很不錯，在防守端打得很自然和輕鬆，進攻端也不錯，但我們仍在尋找與其他人一起合作的感覺。不過最棒的一點就是，我們在場上打出正確的表現，並且互相依賴，讓比賽變得更加流暢。」

至於雷納德則認為，雖然兩人還在尋找合作的節奏，但狀況將會愈來愈好，「今天很大程度上還在尋找彼此的位置與熟悉戰術，現在看起來還很艱困，因為我們有上場時間的限制，但我們很努力在熟悉彼此。」