親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
世界12強棒球賽
NBA
HBL
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

那些浪費司法資源的VIP：菊島四大「院檢之友」

替美國私立中學招生沒達標 好久不見的夏禕被告上法院

運動筆記開學第二馬─屏東馬拉松，又是痛苦的一場鹿港馬拉松
健行筆記新北市石碇區—外按古道[淡蘭古道石碇段]（雙溪口-石碇老街）陽明山東西大縱走 | 芒花炸裂，膝蓋也炸裂全紀錄。
NBA賽事懶人包 (11月21日)賽事精華- 快艇 vs. 塞爾蒂克 (11月21日)

NBA／快艇雙星首度連線 雷納德：狀況還很艱困

2019-11-21 17:17聯合報 記者劉肇育／即時報導

喬治與雷納德首次一起上場打球，自然成為媒體焦點。 美聯社
喬治與雷納德首次一起上場打球，自然成為媒體焦點。 美聯社
分享

洛杉磯快艇隊雙星雷納德（Kawhi Leonard）與喬治（Paul George），今天首度在與波士頓塞爾蒂克隊之戰連線，兩人分別進帳17分、6籃板與25分、8助攻，儘管快艇一度遭到塞爾蒂克前鋒泰托姆（Jayson Tatum）狙擊將比賽帶入延長賽，但喬治仍在關鍵時刻挺身而出，為兩人的首度合作守住勝利。

雷納德與喬治在今年夏天接連披上快艇戰袍，不過受到養傷與輪休影響，兩人直到今天與塞爾蒂克之戰才首度連線，且似乎都還在熟悉彼此，讓開季狀況火熱的「綠衫軍」有了可趁之機，在第四節一度取得十分領先。

雖然快艇在正規賽最後30秒靠著威廉斯（Lou Williams）連得五分的表現一度逆轉，但「綠衫軍」泰托姆在倒數13.1秒將喬治晃倒在地後投進追平比數三分球，將比賽帶入延長賽，不過喬治也在延長賽作出回應，與貝佛利（Patrick Beverley）聯手包辦全隊的10分得分，幫助快艇以107：104帶走勝利。

對於首度於雷納德合作，喬治賽後說：「我們感覺很不錯，在防守端打得很自然和輕鬆，進攻端也不錯，但我們仍在尋找與其他人一起合作的感覺。不過最棒的一點就是，我們在場上打出正確的表現，並且互相依賴，讓比賽變得更加流暢。」

至於雷納德則認為，雖然兩人還在尋找合作的節奏，但狀況將會愈來愈好，「今天很大程度上還在尋找彼此的位置與熟悉戰術，現在看起來還很艱困，因為我們有上場時間的限制，但我們很努力在熟悉彼此。」

喬治塞爾蒂克快艇

相關新聞

NBA／勇士48分差慘敗 柯爾：把此役沖進馬桶

2019-11-21 13:32

同隊兄弟檔真能戰力加乘 還是純粹搞噱頭？

2019-11-21 07:00

NBA／西蒙斯三分進球 布朗：他連眼都沒眨

2019-11-21 17:30

NBA／唐西奇改寫歷史成日常 卡萊爾：不再是新聞

2019-11-21 17:10

NBA／談爵士化學效應 戈貝爾：每場都在進步

2019-11-21 16:15

NBA／看好湖人拿70勝奪冠 世界和平：我是鋼鐵湖粉

2019-11-21 18:07

NBA／今日戰績表 火箭不敵金塊中止8連勝

2019-11-21 16:31

NBA／快艇雙星首次合體 雷納德送再見阻攻險勝

2019-11-21 15:02

NBA／羅賓森創三分紀錄 騎士作客熱火17連敗

2019-11-21 14:00

NBA／火箭本季首度未破百 遭金塊終結8連勝

2019-11-21 13:51

NBA／擋不住巫師砲火 馬刺7連敗平波總紀錄

2019-11-21 12:44

NBA／西蒙斯生涯首記三分球出爐 76人逆轉尼克

2019-11-21 12:25

NBA／字母哥連14場雙十 公鹿獵鷹收5連勝

2019-11-21 11:58

NBA／唐西奇再繳大三元 獨行俠大勝勇士48分

2019-11-21 11:39

NBA／詹皇若維持表現 魔術強森：肯定是MVP

2019-11-21 10:03

NBA／拓荒者技術性裁人 加索：更能專注復健

2019-11-21 09:12

NBA／今與雷納德首度聯手 喬治：2年前就想過

2019-11-21 08:48

NBA／大三元制霸聯盟30隊 詹姆斯：這很酷

2019-11-20 23:59

NBA／高手在民間 10歲湖人迷投籃讓全場驚呆了

2019-11-20 17:51

NBA／不知創大三元紀錄 詹皇：以為教練要虧我

2019-11-20 16:20

NBA／生涯新高7記三分彈 波格丹諾維奇率國王射日

2019-11-20 16:20

NBA／甜瓜失業一年才復出 隊友從小看他打球

2019-11-20 15:54

NBA／對30隊都繳大三元 詹皇搶先衛少成第一人

2019-11-20 15:11

NBA／今日戰績表 湖人力克雷霆拉出5連勝全聯盟居首

2019-11-20 14:52

NBA／詹皇大三元、AD34分 率湖人奪5連勝

2019-11-20 14:34

NBA／為何選擇拓荒者 安東尼：一切透明化

2019-11-20 14:22

馬刺無傷兵竟吞6連敗 波波維奇江郎才盡了嗎？

2019-11-20 07:00

亂投藥還是有備而來？ 安東尼的最後救贖之旅

2019-11-18 07:00

讓菜鳥巴瑞特扛大樑 尼克還要爛幾年？

2019-11-15 07:00

楊恩大躍進跳過撞牆期 老鷹更值得被期待

2019-11-15 07:00

馬刺史上最強控衛 帕克差點變成綠衫軍

2019-11-14 07:00

勇士傷兵潮非特例 聯盟考慮縮減場次勢在必行？

2019-11-14 07:00

攻防效率全面升級 湖人的贏球之道

2019-11-12 07:00

沒有厄文 塞爾蒂克竟然變得更好了！

2019-11-12 07:00

擺脫黑暗宿命快速重建 灰熊能比美2008年雷霆？

2019-11-08 07:00

苦練三分球練假的？ 西蒙斯投籃罩門仍無解

2019-11-08 07:00

國王的新衣？ 沙加緬度無止盡的季後賽夢

2019-11-07 07:00

交易格林非好選項 勇士大難不坦必有後福

2019-11-07 07:00

衛斯特布魯克帶來強力動能 火箭怎會搖搖欲墜？

2019-11-05 07:00
看更多

熱門文章

MLB／陳偉殷返台前夕 遭馬林魚指定轉讓

2019-11-21 09:35

12強／王光輝為王威晨打氣 走職棒這條路要甘願

2019-11-20 19:11

MLB／明年6.7億年薪照領 陳偉殷下一步選項多

2019-11-21 10:17

6搶1／5天5連戰賽程出爐 中華首戰可望對澳洲

2019-11-20 20:13

MLB／馬林魚稱裁人無關金錢 陳偉殷：感謝成全

2019-11-21 10:31

NBA／唐西奇再繳大三元 獨行俠大勝勇士48分

2019-11-21 11:39

NBA／快艇雙星首次合體 雷納德送再見阻攻險勝

2019-11-21 15:02

HBL／高一七呎雙塔坐鎮 松山破百開胡

2019-11-21 13:10

棒球／旅外自由球員 加陳偉殷已9人待業中

2019-11-21 11:36

NBA／勇士48分差慘敗 柯爾：把此役沖進馬桶

2019-11-21 13:32

MLB／陳偉殷赴美後兩合約 風評天差地遠

2019-11-21 11:02

日職／和張奕不和？陽岱鋼：他有我的連絡方式

2019-11-21 15:32

MLB／洋基搶柯爾靠什麼？「錢就是比別人多」

2019-11-21 08:02

NBA／拓荒者技術性裁人 加索：更能專注復健

2019-11-21 09:12

NBA／西蒙斯生涯首記三分球出爐 76人逆轉尼克

2019-11-21 12:25

同隊兄弟檔真能戰力加乘 還是純粹搞噱頭？

2019-11-21 07:00

MLB／國民福將投奔日職 當地媒體：再見了、鯊魚

2019-11-21 09:25

NBA／火箭本季首度未破百 遭金塊終結8連勝

2019-11-21 13:51

日職／陽岱鋼談奪冠瞬間 任何安打無法超越

2019-11-21 15:13

日職／走下FA必勝神壇 巨人軍金字招牌不再

2019-11-21 07:00

NBA／今與雷納德首度聯手 喬治：2年前就想過

2019-11-21 08:48

NBA／唐西奇改寫歷史成日常 卡萊爾：不再是新聞

2019-11-21 17:10

NBA／詹皇若維持表現 魔術強森：肯定是MVP

2019-11-21 10:03

NBA／西蒙斯三分進球 布朗：他連眼都沒眨

2019-11-21 17:30

挺棒進東奧／6搶1要連打5天 投手安排是關鍵

2019-11-21 00:12

HBL／陳緯、林信寬齊轉型 東山迎接收成年

2019-11-21 16:37

NBA／羅賓森創三分紀錄 騎士作客熱火17連敗

2019-11-21 14:00

NBA／擋不住巫師砲火 馬刺7連敗平波總紀錄

2019-11-21 12:44

12強／兒子好表現 王光輝：變成王威晨的爸爸

2019-11-21 00:04

黑豹旗／16強名單出爐 秀峰驚險搭上末班車

2019-11-20 22:33

NBA／看好湖人拿70勝奪冠 世界和平：我是鋼鐵湖粉

2019-11-21 18:07

NBA／字母哥連14場雙十 公鹿獵鷹收5連勝

2019-11-21 11:58

MLB／陳偉殷遭DFA 王建民信心喊話

2019-11-21 17:29

NBA／大三元制霸聯盟30隊 詹姆斯：這很酷

2019-11-20 23:59

HBL／闖完4強吞首敗 光復教頭：不是壞事

2019-11-21 14:26

12強／3位學長傳功 林凱威有新招

2019-11-21 00:06

NBA／談爵士化學效應 戈貝爾：每場都在進步

2019-11-21 16:15

日職／陽岱鋼沒看12強轉播 6搶1尊重球團

2019-11-21 15:53

NBA／快艇雙星首度連線 雷納德：狀況還很艱困

2019-11-21 17:17

MLB／風波後首現身 太空人老闆拒聊偷暗號

2019-11-21 07:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top