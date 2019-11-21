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NBA賽事懶人包 (11月21日)賽事精華- 快艇 vs. 塞爾蒂克 (11月21日)

NBA／今日戰績表 火箭不敵金塊中止8連勝

2019-11-21 16:31聯合新聞網 整理

哈登得到27分7籃板7助攻，衛斯特布魯克則是25分5助攻，但火箭仍遭金塊擊落，中...
哈登得到27分7籃板7助攻，衛斯特布魯克則是25分5助攻，但火箭仍遭金塊擊落，中止8連勝。 美聯社
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NBA今日戰績表

尼克 104:109 76人

馬刺 132:138 巫師

公鹿 135:127 老鷹

黃蜂 91:101 籃網

騎士 100:124 熱火

魔術 97:113 暴龍

勇士 94:142 獨行俠

活塞 89:109 公牛

爵士 103:95 灰狼

火箭 95:105 金塊

塞爾蒂克 104:107(OT) 快艇

NBA明日賽程

時間 客場 主場

09:00 拓荒者 vs. 公鹿(緯來體育台、愛爾達體育1台)

11:30 鵜鶘 vs. 太陽(Eleven Sports 1)

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