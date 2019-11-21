NBA／字母哥連14場雙十 公鹿獵鷹收5連勝

2019-11-21 11:58 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／即時報導



字母哥開季已連14場繳「雙十」表現。 美聯社 分享 facebook

密爾瓦基公鹿隊今天作客亞特蘭大，靠著安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）繳出連續14場「雙十」成績，並與布萊德索（Eric Bledsoe）合攻61分帶領下，以135：127擊敗老鷹隊，在客場踢館成功，收下五連勝。

上季打出全聯盟最佳戰績的公鹿，本季持續維持高檔，尤其「字母哥」安戴托昆波手感更是逐漸升溫，加上今天已繳出開季連14場「雙十」表現，持續將紀錄繼續向上堆高，近十場更是都有25分以上的高水準貢獻，也幫助球隊打出9勝1負的戰績。

今天開賽公鹿就打出34：26的攻勢，儘管第二節老鷹展開反撲，以35：24的攻勢反擊，半場打完反倒取得3分領先。易籃後安戴托昆波再度跳出，單節兩分球6投俱中，另外還有一顆三分球，單節獨拿17分幫助球隊要回領先，最終就以8分差取勝。

安戴托昆波繳出全場最高的33分、11籃板，外帶4助攻、1抄截、1阻攻，布萊德索也貢獻28分、7籃板、5助攻；老鷹則以杭特（DeAndre Hunter）27分、11籃板最佳，楊恩（Trae Young）25分、2籃板、8助攻，雷迪許（Cameron Reddish）17分。