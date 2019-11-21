NBA／唐西奇再繳大三元 獨行俠大勝勇士48分

2019-11-21 11:39 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／即時報導



獨行俠唐西奇面對殘破陣容的勇士隊再度把握住機會，只用了25分鐘就繳出35分、10籃板、11助攻，完成本季第七次「大三元」。 美聯社 分享 facebook

日前才成為聯盟史上第二年輕的「40分級大三元」締造者的達拉斯獨行俠歐洲金童唐西奇（Luka Doncic），今天面對殘破陣容的勇士隊再度把握住機會，只用了25分鐘就繳出35分、10籃板、11助攻，完成本季第七次「大三元」成績，率隊以142：94獲勝，在主場喜迎三連勝。

上一戰出戰馬刺，唐西奇全場進帳42分、11籃板、12助攻，成為聯盟史上第二年輕的「40分級大三元」締造者，僅次於他的偶像詹姆斯（LeBron James），並且改寫斯洛維尼亞球員在NBA的最高得分。

今天獨行俠在主場迎戰勇士，勇士受到恐怖傷兵潮襲擊，在「浪花兄弟」接連倒下後，新援羅素（D'Angelo Russell）又因姆指扭傷再進傷兵名單，今天連唯一球星格林（Draymond Green）也因右後腳跟痠痛缺席。

在對手主力球星紛缺陣的情況下，獨行俠把握住機會，開賽就打出44：16的猛攻，其中唐西奇在單節貢獻22分、5籃板、5助攻，一人就「打趴」對手，也刷新個人單節得分新高紀錄。

半場打完獨行俠以74：38領先勇士36分，這也是勇士自1990年1月15日對戰溜馬隊的比賽中，半場落後38分後，最多的半場落後分差，最終獨行俠以48分差輕取勇士，收下三連勝，勇士則吞下本季的第13敗、僅拿下3勝，戰績在聯盟敬陪末座。

獨行俠上場12人都有分數進帳，團隊共轟進22顆三分球，反觀勇士團隊只有8人上陣，帕斯柯爾（Eric Paschall）22分、7籃板最佳，鮑曼（Ky Bowman）16分次之。

勇士的這場敗仗也寫下難堪紀錄，勇士曾在1973年4月21日對戰湖人的西區季後賽中，以70：126輸給湖人56分，今天再以48分差吞敗，寫下勇士隊史近56年來輸球分差最大的比賽。