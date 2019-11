NBA／詹皇若維持表現 魔術強森：肯定是MVP

魔術強森認為,若詹皇能保持水準,肯定能成為本季的年度MVP得主。 美聯社 分享 facebook

洛杉磯湖人隊球星詹姆斯(LeBron James)昨天在面對雷霆隊的比賽中,繳出25分、11籃板、10助攻的「大三元」成績,成為史上首位對戰30支球隊都拿過大三元紀錄的球員,而這樣好表現也讓魔術強森(Magic Johnson)認為,若他能保持水準,肯定能成為本季的年度MVP得主。

昨天賽前,詹姆斯與火箭隊後衛衛斯特布魯克(Russell Westbrook)以對戰聯盟29支球隊皆拿下大三元紀錄並列第一,而兩人獨缺的球隊就都是雷霆,昨天「詹皇」率先「達陣」,成為史上首位對戰30支球隊都拿過大三元紀錄的球員。

看到詹姆斯又達成另一項紀錄,不少球員賽後也都紛紛表示祝福,湖人傳奇球星強森也發推文向他道賀,「恭喜詹姆斯成為NBA史上首位對戰所有球隊都拿下大三元的球員,這是一項卓越且不可思議的成就。」

Congratulations to @KingJames for becoming the only player in NBA history to have a triple double against every team! What remarkable and unbelievable accomplishment!!

強森認為,目前詹姆斯以場均25分、7.9籃板、11.1助攻的表現,尤其助攻暫居聯盟「助攻王」寶座,這樣的表現絕對足夠讓他再度挑戰年度MVP獎項,「如果他保持這種水準,他肯定將成為本賽季的MVP,沒人比他發揮得更出色,更恐怖的是他的故事仍繼續寫下去。」

LeBron this season is averaging 25 points & 11.1 assists making him #1 in assists. If he continues at this pace he will definitely be the league MVP this season! No one is playing better than him & what’s scary is his story is still being written!