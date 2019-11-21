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NBA／詹皇若維持表現 魔術強森：肯定是MVP

2019-11-21 10:03聯合報 記者毛琬婷／即時報導

魔術強森認為，若詹皇能保持水準，肯定能成為本季的年度MVP得主。 美聯社
魔術強森認為，若詹皇能保持水準，肯定能成為本季的年度MVP得主。 美聯社
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洛杉磯湖人隊球星詹姆斯（LeBron James）昨天在面對雷霆隊的比賽中，繳出25分、11籃板、10助攻的「大三元」成績，成為史上首位對戰30支球隊都拿過大三元紀錄的球員，而這樣好表現也讓魔術強森（Magic Johnson）認為，若他能保持水準，肯定能成為本季的年度MVP得主。

昨天賽前，詹姆斯與火箭隊後衛衛斯特布魯克（Russell Westbrook）以對戰聯盟29支球隊皆拿下大三元紀錄並列第一，而兩人獨缺的球隊就都是雷霆，昨天「詹皇」率先「達陣」，成為史上首位對戰30支球隊都拿過大三元紀錄的球員。

看到詹姆斯又達成另一項紀錄，不少球員賽後也都紛紛表示祝福，湖人傳奇球星強森也發推文向他道賀，「恭喜詹姆斯成為NBA史上首位對戰所有球隊都拿下大三元的球員，這是一項卓越且不可思議的成就。」

強森認為，目前詹姆斯以場均25分、7.9籃板、11.1助攻的表現，尤其助攻暫居聯盟「助攻王」寶座，這樣的表現絕對足夠讓他再度挑戰年度MVP獎項，「如果他保持這種水準，他肯定將成為本賽季的MVP，沒人比他發揮得更出色，更恐怖的是他的故事仍繼續寫下去。」

詹姆斯強森雷霆

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