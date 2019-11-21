同隊兄弟檔真能戰力加乘 還是純粹搞噱頭？

今年開季前，公鹿為陣中的兩名主將送了大禮，分別將「希臘怪物」安戴托昆波的哥哥和「浪花大山」洛培茲的弟弟納入球隊名單之中，目前兩人也都有上場紀錄，但只能稱得上是龍套角色。究竟兄弟同隊打球，能為球隊帶來什麼好處？而組成同隊的兄弟檔有什麼難處？而從之前的歷史看來，同隊兄弟檔又會給球隊造成什麼壞處呢？

公鹿隊字母哥他哥(左)本季真的是來陪弟弟練球，開季至今僅上場2場，每場各得2分。 歐新社資料照片 分享 facebook

先說好處。若是隊上的明星主力，一般都認為有其兄弟在陣中，將能為球隊增加凝聚力。許多時候，簽下球星的兄弟多半是種行銷上的商業決定，而非戰力考量。就拿勇士柯瑞的弟弟來說，那時小柯瑞在選秀會上落選，但勇士仍是與他簽約，納入其發展聯盟球隊，一般認為就是為了創造公關話題。除此之外，這也是管理階層對旗下球星的一種懷柔和示好，有時也會成為挖角的手段。像是2015年太陽前主控德拉基奇被交易到邁阿密，熱火就一併把他弟弟從太陽給帶了過來。而勇士2018年簽下卡珍斯的時候，也曾把他的弟弟也簽進其發展聯盟球隊，讓那時還在復健的卡珍斯能夠和弟弟一起練球。

小柯瑞(右)也曾跟著柯瑞(左)一起加入勇士隊，卻根本沒有任何上場機會，不過他這幾年在聯盟中龍套跑久了，實力提升不少，目前在獨行俠已經曾為先發球員。 歐新社資料照片 分享 facebook

說到太陽，他們是聯盟史上第一支有兩對兄弟檔同隊打球的球隊。那時後場有德拉基奇兄弟，鋒線上則是莫里斯雙胞胎。今年的公鹿也跟上了這個腳步，但別說兩組兄弟檔同隊打球，光是在一隊之中有兄弟檔能夠同時在正式比賽中上場就已經是鳳毛麟角了。

要組成同隊的兄弟檔最大的難處，就是很難找到實力相近的兄弟球員。其實許多球迷熟知的球星都有兄弟在打職業籃球，畢竟先天基因系出同源，後天養成也是在同一個家庭進行，家中兄弟會一起走上職業籃球這條路是很常見的。不過，要想同時打進NBA就完全是另一個層級的挑戰了，光是在選秀會上的際遇就已經是天差地別。

能夠像莫里斯兄弟和洛培茲兄弟這樣，都在同一年以前15順位入選NBA的例子並不多，很多時候，兄弟倆在選秀順位上的差距會很大，像是西班牙的加索兄弟，哥哥是首輪第3順位，而弟弟則是第二輪第48順位才被選到。當然也有難兄難弟型的，就是兩個人的順位都不怎麼樣，像是掛在首輪末班車的普拉里兄弟就是一例。

小加索(左)沒有因為加索(右)在NBA的成就而受到青睞，不過至少加索的母隊灰熊還願意選他，有趣的是兩兄弟離開灰熊之後都拿到冠軍戒指。 歐新社資料照片 分享 facebook

其實兄弟檔能夠在聯盟選秀會上被球隊選走，就已經很不容易了。挑幾個球迷熟悉的大球星來說，兄弟中只有一人能在選秀會上被選走的例子就不少，像是柯瑞、湯普森和卡珍斯，他們的兄弟都在選秀會上落選。柯瑞的弟弟後來仍然打進NBA，但湯普森的哥哥則是只在騎士打了五場比賽，其他時間都待在發展聯盟。至於卡珍斯的弟弟則是從未在NBA出賽，2017年還來台加入ABL的寶島夢想家，只是沒多久就不合用走人。

值得一提的是，同樣在選秀會上落選的林書豪，和選秀際遇大不同的兄弟檔挺有緣份的，他曾在四支不同球隊和這些兄弟檔之一的球星當隊友。除了已經提到過的勇士柯瑞之外，林書豪在尼克的隊友Jr.史密斯、在湖人時的布瑟和在籃網時的布克，他們的弟弟全數都在NBA 選秀會上落選。

而講到選秀順位的差距，不見得都是哥哥勝過弟弟。像是兩個狀元郎，前快艇的葛里芬和灰狼的威金斯，其實他們的哥哥都在同一年加入選秀，但在選秀會上的表現都不如弟弟。葛里芬的哥哥是第48順位，而威金斯的哥哥則是落選。說到葛里芬的哥哥，這組兄弟檔原本一路同隊，哥哥的名氣一直遠大過弟弟，而年紀差三歲的兩人從高中開始聯手，還曾打下冠軍，後來也一起幫助奧克拉荷馬大學打進全國八強。只是弟弟的表現後來居上，在大二那年更是大爆發，成為該年的選秀大熱門。兩人同年投入選秀，哥哥掉到後段班被太陽撿走，最後只在NBA出賽8場。

看過了兄弟同隊打球的好處和難處，再來看看壞處。最容易造成球隊困擾的就是分心，像是外界無可避免地會拿兄弟倆的表現來做比較，對於表現不好的一方來說，很容易患得患失。而看在另一方的眼裡，即使自己在場上的表現出色，也難免會對其兄弟的心裡感受感到擔心。很多時候可以看到，兄弟同隊的結果並不如想像中的順暢。可能弟弟連正式比賽都上不了場，或是被下放到發展聯盟球隊，這讓哥哥也連帶受影響。

莫里斯兄弟曾有3個球季一起在太陽打球，在最後一個相處的球季(2014-15)，兩人平均得分都有達到兩位數，算是在同隊打得最好的兄弟檔。由於他們是雙胞胎實在太像，而且紋身完全一樣，隊友跟對手都常搞錯。 歐新社資料照片 分享 facebook

如果真能上場，很多時候兄弟倆因為身材相近，球風類似，在位置上經常重疊，硬要一起打反而無法發揮合作的效應。加上對手的層級遠比過去的學生籃球甚至是國際籃球來得高，競爭更激烈，每一個位置都需要最強的人選。若是硬要放進兄弟檔，不只戰力下滑，對於其他球員也會有排擠效應，從而產生心理不平的情緒，影響球隊團結。畢竟隊上還有很多條件更好的球員等著上場，總教練用人換人的調度也會因此綁手綁腳。由此看來，兄弟同隊打球影響的不只是這兩人的心情而已，對於隊友和教練團也一樣會有負面的效應。

就拿公鹿來說，安戴托昆波做為球隊的第一核心，他的哥哥其實還在證明自己能夠打NBA的階段，目前才上場兩場比賽，時間加總才不過十分鐘出頭，在場上還完全無法繳出任何效益。而大洛培茲一路以來的評價都高過弟弟，近年來更是練出了三分手段，反觀弟弟仍是偏向傳統中鋒的打法。兩人要同時擺在場上，最明顯的差別只是增加內線高度而已。而之前以先發為主的弟弟來到密爾瓦基只能替補出賽，對他自己的心理影響及調適也是一大問題。

小洛培茲(右)當初在公牛是與隊友不和、上場時間變少才氣憤離開，選擇投靠雙胞胎兄弟洛培茲(左)效力的公鹿，結果換來的是上場時間更少，快要成為可有可無的第11人。 美聯社 分享 facebook

持平來說，能在NBA場上發揮戰力加乘效果的兄弟檔確實不多，聯盟的規則、打法及文化更讓原本能在大學賽場或是國際賽事中聯手的兄弟難以同隊，即使同隊也多半讓他們無法徹底發揮，為球隊做出貢獻。即使如此，球迷們還是普遍期待看到有兄弟檔為同一隊出賽，畢竟兄弟同心，其利斷金，兄弟檔的合作仍然會給球隊戰績帶來無窮的想像和話題。