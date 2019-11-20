NBA／高手在民間 10歲湖人迷投籃讓全場驚呆了

2019-11-20 17:51 聯合新聞網 綜合報導



10歲湖人小球迷麥克斯投籃，讓全場都驚呆了。 擷圖自湖人隊官方推特 分享 facebook

本季湖人戰績搶搶滾，於20日在詹姆斯(LeBron James)25分、11籃板、10助攻「大三元」及戴維斯(Anthony Davis)34分攻勢下，以112:107打敗雷霆，拉出5連勝，且以12勝2負的戰績，高居全聯盟龍頭，如此戰績，讓悶了多年的湖人球迷樂不可支。

然而，不只場上球員表現出色，沒想到高手在民間，一位年僅10歲的湖人年輕球迷麥克斯(Maxx)，參加比賽暫停時間的30秒投籃活動時，只見這位穿著13號球衣(張伯倫退休背號)的男孩子，居然連進8球，包括兩個三分球(各10分)及兩個罰球(各3分)以及4個籃下投進(各1分)，直到最後罰球線零秒出手未進，總計得到30分，贏得勝利。

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這位年輕球迷在投籃時，令全場驚呆，由於太吸睛了，看得一旁暫停的湖人球員都回頭注視，忘了暫停要做的事，全都在看這名有如張伯倫附身的小男孩在表演，最後湖人球員及全場都為他鼓掌，雖不清楚最後這位小男孩獎品為何？但未來挑戰NBA指日可待。