NBA／不知創大三元紀錄 詹皇：以為教練要虧我

2019-11-20 16:20 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／即時報導



詹姆斯成為史上首位對聯盟30支球隊都寫下大三元紀錄的球員，不過賽後他卻表示並不知道創下這項紀錄。 美聯社 分享 facebook

洛杉磯湖人詹姆斯（LeBron James）在今天出戰奧克拉荷馬雷霆的比賽中，繳出25分11籃板10助攻的大三元數據，成為史上首位對聯盟30支球隊都寫下大三元紀錄的球員，不過賽後他卻表示並不知道創下這項紀錄，還一度以為賽後要向他祝賀的總教練佛蓋爾（Frank Vogel）與助教基德（Jason Kidd）是前來調侃他。

詹姆斯在今天出戰雷霆賽前，與火箭後衛衛斯特布魯克（Russell Westbrook）共同保有對戰聯盟29支球隊都寫下大三元的歷史紀錄，且兩人唯一缺的一隊都剛好是雷霆，而今天詹姆斯率先完成這最後一哩路。

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不過談到達成這項紀錄時，詹姆斯坦言自己是到賽後教練佛蓋爾向他祝賀時才知道，「我還以為他是要來挖苦我單場發生七失誤，然後他說『你是史上第一個對30隊都拿下大三元的球員。』然後我就告訴他，『好吧，這挺酷的。』」

這同時也是詹姆斯生涯第86次的大三元，不過他坦言相較於破紀錄，今天自己發生高達七次失誤更讓他難以接受，「對此我無法容忍，因為這個賽季教練團很信任我，讓我打先發控球，但我卻是這樣的表現，我必須在這方面做出改變。」

而湖人助理教練基德過去也曾寫下對戰聯盟28隊拿下大三元的紀錄，直到近幾年才遭到詹姆斯與衛斯特布魯克陸續超車，今天賽後他也親自向詹姆斯道賀，對此，詹姆斯說：「我沒有和他聊過這個紀錄，而且他還是賽後第一個批評我失誤問題的人，這讓我覺得很開心，不過之後他就祝賀我的成就，他過去就是那種最願意看到隊友受益於自己傳球的人，我肯定也從他身上學到這一些優點。」