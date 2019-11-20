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NBA／甜瓜失業一年才復出 隊友從小看他打球

2019-11-20 15:54聯合報 記者劉肇育／即時報導

安東尼復出。 美聯社
安東尼復出。 美聯社
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相隔超過一年，「甜瓜」安東尼Carmelo Anthony）在今天總算再一次回到NBA賽場上，代表新東家波特蘭拓荒者的首場比賽他就先發上陣24分鐘繳出10分4籃板，雖然最終拓荒者無緣勝利，但幾名隊友都對於與安東尼合作感到雀躍不已。

安東尼在日前與拓荒者簽下一年非保障合約後，總算在今天與紐奧良鵜鶘之戰披掛上陣，相隔一年多才再度出賽的他雖然手感不佳，全場出手14次僅命中四球，還發生高達五次失誤、吞下五次犯規，但對於能夠與35歲的安東尼合作，讓拓荒者球員都感到相當開心。

「當我還是個孩子的時候，我就常熬夜看他的比賽，還會上網找他的影片，學他的低位動作。」與安東尼相差八歲的胡德（Rodney Hood）說：「看到他重新回到球場上感覺真的太棒了，儘管一起上場時我並沒有太多感覺，但看到他在休息室裡，就有點不太真實，我很開心能有機會與他一起打球。」

而比安東尼小了16歲的拓荒者新秀利透（Nassir Little）更直言，不敢相信安東尼直到現在才有球打，「這感覺很瘋狂，我從小就看他的比賽長大，過去這個賽季我一直在想，如果連安東尼都沒球打，那我該怎麼辦。」

儘管首場比賽手感不佳，但拓荒者主帥史達茲（Terry Stotts）仍很滿意安東尼的表現，「他看起來很不錯，在進攻端也取得很多機會，我認為他有兩、三次切入都被犯規但沒有響哨，這也影響了他的數據，不過從賽前投籃你就能發現他狀態不錯。」

安東尼拓荒者Carmelo Anthony

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