NBA／為何選擇拓荒者 安東尼：一切透明化

2019-11-20 14:22 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ／即時報導



安東尼表示，新球隊與過去球隊的最大不同，就是一切透明化，包括上場時間和角色。 美聯社 分享 facebook

安東尼生涯前16季數據 製表／林宋以情 分享 facebook

眾所期待的「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）回歸首秀，拓荒者以104：115不敵鵜鶘，無緣迎來安東尼加盟首勝，但安東尼表示，能夠回到熟悉賽場、跟隨球隊搭車與用餐，展開一貫的例行公事，感覺就已經很棒。

「回到我屬於的地方，重返球場，這個感覺很棒。」安東尼先發出賽24分鐘，攻下10分、4籃板，他表示，光是與隊友重溫球隊的日常生活，就讓他很有感觸，「球隊巴士、球隊午餐，跟隊友一起在休息室，過去17年我所習慣的一切日常，就連球賽也是。」

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安東尼此役是身負五犯，他坦言，自己還需要點時間，適應聯盟吹判的新尺度，「肢體碰撞的容忍度變了，感覺上必須要重新適應一次。」

主帥史達茲（Terry Stotts）對於安東尼的表現深受鼓舞，「進攻端和投籃感覺都不錯，他應該還能獲得二、三次罰球機會，但最後空手而回，也影響他的表現，不過上午的投籃訓練看來是有些成效。」

安東尼表示，新球隊與過去球隊的最大不同，就是一切透明化，包括上場時間和角色，也是他加盟拓荒者的主因之一，「過去幾季總有些溝通不良，因此我們在電話中也表明一切開誠布公。並非我不願意，而是讓我提前知道，擺在檯面上，讓我們一起完成，不再有任何疑問。」