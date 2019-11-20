親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
世界12強棒球賽
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
HBL
綜合
路跑

韓國瑜被爆大安區疑似也有房 韓辦發聲明告媒體

鳳凰颱風逼近 氣象局不排除發布陸海警

運動筆記與你一起用跑步守護地球唐星兒路跑~理解與支持
健行筆記【桃園復興】秋陽下森林尋幽．東眼山連走親子峰步道新北·瑞芳 ▎入秋小錐麓
NBA賽事精華- 湖人 vs. 雷霆 (11月20日)今日最佳球員- Bogdan Bogdanovic (11月20日)

NBA／為何選擇拓荒者 安東尼：一切透明化

2019-11-20 14:22聯合報 記者林宋以情／即時報導

安東尼表示，新球隊與過去球隊的最大不同，就是一切透明化，包括上場時間和角色。 美...
安東尼表示，新球隊與過去球隊的最大不同，就是一切透明化，包括上場時間和角色。 美聯社
分享

安東尼生涯前16季數據 製表／林宋以情
安東尼生涯前16季數據 製表／林宋以情
分享

眾所期待的「甜瓜」安東尼Carmelo Anthony）回歸首秀，拓荒者以104：115不敵鵜鶘，無緣迎來安東尼加盟首勝，但安東尼表示，能夠回到熟悉賽場、跟隨球隊搭車與用餐，展開一貫的例行公事，感覺就已經很棒。

「回到我屬於的地方，重返球場，這個感覺很棒。」安東尼先發出賽24分鐘，攻下10分、4籃板，他表示，光是與隊友重溫球隊的日常生活，就讓他很有感觸，「球隊巴士、球隊午餐，跟隊友一起在休息室，過去17年我所習慣的一切日常，就連球賽也是。」

安東尼此役是身負五犯，他坦言，自己還需要點時間，適應聯盟吹判的新尺度，「肢體碰撞的容忍度變了，感覺上必須要重新適應一次。」

主帥史達茲（Terry Stotts）對於安東尼的表現深受鼓舞，「進攻端和投籃感覺都不錯，他應該還能獲得二、三次罰球機會，但最後空手而回，也影響他的表現，不過上午的投籃訓練看來是有些成效。」

安東尼表示，新球隊與過去球隊的最大不同，就是一切透明化，包括上場時間和角色，也是他加盟拓荒者的主因之一，「過去幾季總有些溝通不良，因此我們在電話中也表明一切開誠布公。並非我不願意，而是讓我提前知道，擺在檯面上，讓我們一起完成，不再有任何疑問。」

安東尼拓荒者Carmelo Anthony

相關新聞

NBA／安東尼回歸首秀10分 拓荒者不敵鵜鶘

2019-11-20 11:31

馬刺無傷兵竟吞6連敗 波波維奇江郎才盡了嗎？

2019-11-20 07:00

NBA／詹皇大三元、AD34分 率湖人奪5連勝

2019-11-20 14:34

NBA／安東尼00號戰袍回歸 過去一年如雲霄飛車

2019-11-20 08:48

NBA／安東尼轉戰拓荒者改穿00號 IG曝原由

2019-11-20 09:48

NBA／對30隊都繳大三元 詹皇搶先衛少成第一人

2019-11-20 15:11

NBA／比爾續留巫師 稱深受諾維茨基與艾倫啟發

2019-11-20 13:52

NBA／勇士終於贏了 宰灰熊中止7連敗

2019-11-20 11:59

NBA／「跨下過人」成招牌 楊恩：5年級就用

2019-11-20 11:00

NBA／今日戰績表 湖人力克雷霆拉出5連勝全聯盟居首

2019-11-20 14:52

NBA／莫蘭特季初一鳴驚人 柯爾：有艾佛森味道

2019-11-20 13:15

NBA／家有喜事暫別球隊 教頭稱卡特回歸在即

2019-11-20 12:30

NBA／布朗重掌澳洲兵符 子弟兵西蒙斯有望助拳

2019-11-20 12:14

NBA／看不到安東尼回歸秀 詹姆斯喊可惜

2019-11-20 10:09

NBA／挑戰判決成功 快艇教頭笑稱對新制改觀

2019-11-20 00:13

NBA／一日創三大紀錄 唐西奇：總有你想不到的紀錄

2019-11-19 17:53

NBA／唐斯轟進7記三分球 灰狼客場力壓爵士

2019-11-19 16:16

NBA／戰前東家飆致命三分彈 喬治：雷霆有光明未來

2019-11-19 16:14

NBA／舊成員返洛城鬥快艇 喬治致勝3分彈讓雷霆飲恨

2019-11-19 15:40

NBA／讚哈登史上最優秀得分手 衛少：別把偉大正常化

2019-11-19 14:30

NBA／深陷交易傳聞 勒夫：順其自然

2019-11-19 14:29

NBA／今日戰績表 火箭哈登36分、衛少大三元聯手取8連勝

2019-11-19 14:18

NBA／安戴托昆波連13場雙十 公鹿贏得4連勝

2019-11-19 13:06

NBA／勒夫本季首度因傷缺賽 騎士不敵尼克

2019-11-19 12:52

NBA／厄文連兩戰休兵 溜馬哈勒戴兄弟轟44分撕裂籃網

2019-11-19 12:13

NBA／唐西奇穿其代言鞋飆42分 柯瑞：我喜歡他的品味

2019-11-19 12:11

NBA／衛少本季第3度「大三元」 火箭衝出8連勝

2019-11-19 12:04

NBA／紀錄片獲艾美獎肯定 羅斯IG感謝母親

2019-11-19 11:58

NBA／阿努諾比領銜飆分 暴龍下半場轟垮黃蜂

2019-11-19 11:40

NBA／布萊恩現身湖人主場觀賽 楊恩：他帶女兒來看我

2019-11-19 10:43

NBA／30隊戰力排行 湖人擠下綠衫軍躍居榜首

2019-11-19 10:34

NBA／空中第一時間補扣成焦點 格林推特曝賽後遭藥檢

2019-11-19 10:10

NBA／贏球嗨過頭 希爾德這一腳要76萬元

2019-11-19 10:07

NBA／首度搭檔喬治再等等 雷納德預計連3場掛免戰牌

2019-11-19 10:06

NBA／上周東西區最佳球員 哈登、佛西維奇獲選

2019-11-19 10:02

NBA／勇士西區墊底 格林：低勝率前所未有

2019-11-19 09:43

亂投藥還是有備而來？ 安東尼的最後救贖之旅

2019-11-18 07:00

讓菜鳥巴瑞特扛大樑 尼克還要爛幾年？

2019-11-15 07:00

楊恩大躍進跳過撞牆期 老鷹更值得被期待

2019-11-15 07:00
看更多

熱門文章

NBA／安東尼回歸首秀10分 拓荒者不敵鵜鶘

2019-11-20 11:31

NBA／戰前東家飆致命三分彈 喬治：雷霆有光明未來

2019-11-19 16:14

NBA／安東尼轉戰拓荒者改穿00號 IG曝原由

2019-11-20 09:48

NBA／一日創三大紀錄 唐西奇：總有你想不到的紀錄

2019-11-19 17:53

NBA／勇士終於贏了 宰灰熊中止7連敗

2019-11-20 11:59

馬刺無傷兵竟吞6連敗 波波維奇江郎才盡了嗎？

2019-11-20 07:00

NBA／詹皇大三元、AD34分 率湖人奪5連勝

2019-11-20 14:34

破百球後續投變數多 臨場應變才是真功夫

2019-11-20 07:00

12強／吳昇峰個性像陳禹勳 許順益：6搶1好用

2019-11-19 17:06

12強／中華隊備戰6搶1 跑壘觀念還要精進

2019-11-19 16:07

日職／蕭一傑向火腿請辭 王柏融得另找隨身翻譯

2019-11-20 09:05

NBA／莫蘭特季初一鳴驚人 柯爾：有艾佛森味道

2019-11-20 13:15

NBA／看不到安東尼回歸秀 詹姆斯喊可惜

2019-11-20 10:09

NBA／安東尼00號戰袍回歸 過去一年如雲霄飛車

2019-11-20 08:48

HBL／預賽前碰傷兵潮 南山傷腦筋

2019-11-19 18:03

12強／拚6搶1沒問題 吳昇峰「愈多人愈想表現」

2019-11-19 23:54

NBA／「跨下過人」成招牌 楊恩：5年級就用

2019-11-20 11:00

NBA／家有喜事暫別球隊 教頭稱卡特回歸在即

2019-11-20 12:30

日職／張奕留大阪自主訓練 明年想拚完封

2019-11-20 10:53

NBA／唐斯轟進7記三分球 灰狼客場力壓爵士

2019-11-19 16:16

NBA／挑戰判決成功 快艇教頭笑稱對新制改觀

2019-11-20 00:13

NBA／布朗重掌澳洲兵符 子弟兵西蒙斯有望助拳

2019-11-20 12:14

全勤出賽超困難 大聯盟應考慮設「勞苦功高獎」

2019-11-20 07:00

MLB／布勒不滿意媒體照片 貝林格虧：你就長這樣

2019-11-20 08:07

挺棒進東奧／跑壘瑕疵多 6搶1沒本錢再犯錯

2019-11-20 00:08

12強／亞運屠韓提升層級 吳昇峰再扮最強銀行員

2019-11-19 18:48

NBA／為何選擇拓荒者 安東尼：一切透明化

2019-11-20 14:22

NBA／比爾續留巫師 稱深受諾維茨基與艾倫啟發

2019-11-20 13:52

HBL／後喬楚瑜時代 光復培養在地人

2019-11-19 17:06

黑豹旗／仁義高中闖16強 王牌先發想三振平鎮、穀保

2019-11-19 19:52

NBA／對30隊都繳大三元 詹皇搶先衛少成第一人

2019-11-20 15:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top