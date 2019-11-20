NBA／勇士終於贏了 宰灰熊中止7連敗

2019-11-20 11:59 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ／即時報導



格林此役挹注8分，並送出11助攻、外帶10籃板，在他帶領下小將們各有貢獻，勇士終於贏球中止7連敗！ 美聯社 分享 facebook

戰績西區墊底的金州勇士今日作客灰熊，總算擺脫連敗低潮，在巴克斯（Alec Burks）29分、8籃板，羅賓森（Glenn Robinson III）20分領銜下，以114：94中止七連敗。

傷兵滿盈的勇士隊在湯普森（Klay Thompson）、柯瑞（Stephen Curry）、羅素（DAngelo Russell）紛紛掛傷號之際，開季戰況低迷苦吞2勝12敗。

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格林（Draymond Green）在賽前表示，自己將回到前杜蘭特（Kevin Durant）時期的打法，「過去我放棄投籃，只為讓KD有更多機會，我並不後悔，那也為我帶來幾座總冠軍。但對於一個仍在巔峰時期、今夏在體育館努力尋求進步的球員而言，能回到過去打法，仍讓我興奮不已。」

格林此役挹注8分，並送出11助攻、外帶10籃板。勇士隊在第二節由新秀波爾（Jordan Poole）、史柏曼（Omari Spellman）連續三分球，開啟24：4超前攻勢，巴克斯、羅賓森、格林也輪番跳出，單節33：12攻勢，取得雙位數領先。

灰熊易籃後曾追到9分差，但在巴克斯兩罰俱中，攜手克里斯（Marquese Chriss）連下4分，再度擴大差距，勇士隊終場以114：95嘗到久違勝果。

勇士帕斯柯爾（Eric Paschall）、板凳克里斯各挹注17分；灰熊隊莫蘭特（Ja Morant）20分、6助攻全隊最高， D‧布魯克斯（Dillon Brooks）18分、3籃板，克勞德（Jae Crowder）15分、11籃板。