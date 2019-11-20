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NBA／安東尼回歸首秀10分 拓荒者不敵鵜鶘

2019-11-20 11:31聯合報 記者林宋以情／即時報導

安東尼全場14投4中，三分球3投2中，繳出10分、4籃板、1阻攻差強人意。 ...
安東尼全場14投4中，三分球3投2中，繳出10分、4籃板、1阻攻差強人意。 路透
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睽違一年，「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）備受關注回歸首秀在20日登場，披上拓荒者隊「00」號戰袍，先發迎戰鵜鶘隊，他共攻下10分、4籃板，只是「雙槍」二缺一，里拉德（Damian Lillard）背部痙攣缺陣，終場拓荒者以104：115不敵鵜鶘，吞下二連敗。

現年35歲的安東尼，生涯效力過金塊隊、尼克隊、雷霆隊以及火箭隊，前次NBA亮相已經是去年11月8日，他在休士頓僅拚戰十場就被交易至公牛，隨後遭釋出，開始他的「無業人生」，直到上周拓荒者隊與他簽下一年222萬美元非保障合約。

麥凱倫（C.J. McCollum）賽前就表示，「安東尼是生涯得分超過25000分的人，且是10度明星球員，他懂得如何打比賽，能讓球隊多一個得分點。」

今日踢館鵜鶘隊，安東尼以先發角色出賽，開賽1分10秒就在左側三分線45度角空檔跳投空心命中，幫助拓荒者得分開張，同時也攻下自己睽違一年NBA的首分。

不過安東尼上半場還剩5分鐘就累計三犯，半場攻下7分，全場是14投4中，三分球3投2中，繳出10分、4籃板、1阻攻差強人意。

迎來「甜瓜」助陣的拓荒者隊，上半場與鵜鶘隊拉鋸；來到第三節鵜鶘隊三分射手瑞迪克（JJ Redick）出現3記三分球，梅利（Nicolo Melli ）也挹注一記，以35：25攻勢取得雙位數領先。在下半場「甜瓜」的手感不佳，7投僅1中，「背靠背」出賽的麥凱倫末節力有未逮，終場104：115吞二連敗。

麥凱倫攻下全隊最佳22分，鵜鶘隊哈勒戴（Jrue Holiday）22分、10籃板，英格倫（Brandon Ingram）21分、7籃板、5助攻。

鵜鶘安東尼拓荒者

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