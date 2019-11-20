NBA／安東尼回歸首秀10分 拓荒者不敵鵜鶘

2019-11-20 11:31 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ／即時報導



安東尼全場14投4中，三分球3投2中，繳出10分、4籃板、1阻攻差強人意。 路透 分享 facebook

睽違一年，「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）備受關注回歸首秀在20日登場，披上拓荒者隊「00」號戰袍，先發迎戰鵜鶘隊，他共攻下10分、4籃板，只是「雙槍」二缺一，里拉德（Damian Lillard）背部痙攣缺陣，終場拓荒者以104：115不敵鵜鶘，吞下二連敗。

現年35歲的安東尼，生涯效力過金塊隊、尼克隊、雷霆隊以及火箭隊，前次NBA亮相已經是去年11月8日，他在休士頓僅拚戰十場就被交易至公牛，隨後遭釋出，開始他的「無業人生」，直到上周拓荒者隊與他簽下一年222萬美元非保障合約。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

麥凱倫（C.J. McCollum）賽前就表示，「安東尼是生涯得分超過25000分的人，且是10度明星球員，他懂得如何打比賽，能讓球隊多一個得分點。」

今日踢館鵜鶘隊，安東尼以先發角色出賽，開賽1分10秒就在左側三分線45度角空檔跳投空心命中，幫助拓荒者得分開張，同時也攻下自己睽違一年NBA的首分。

不過安東尼上半場還剩5分鐘就累計三犯，半場攻下7分，全場是14投4中，三分球3投2中，繳出10分、4籃板、1阻攻差強人意。

迎來「甜瓜」助陣的拓荒者隊，上半場與鵜鶘隊拉鋸；來到第三節鵜鶘隊三分射手瑞迪克（JJ Redick）出現3記三分球，梅利（Nicolo Melli ）也挹注一記，以35：25攻勢取得雙位數領先。在下半場「甜瓜」的手感不佳，7投僅1中，「背靠背」出賽的麥凱倫末節力有未逮，終場104：115吞二連敗。

麥凱倫攻下全隊最佳22分，鵜鶘隊哈勒戴（Jrue Holiday）22分、10籃板，英格倫（Brandon Ingram）21分、7籃板、5助攻。