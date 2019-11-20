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NBA／看不到安東尼回歸秀 詹姆斯喊可惜

2019-11-20 10:09聯合報 記者林宋以情／即時報導

詹姆斯因稍晚在洛城主場迎戰雷霆，無緣現身為好友安東尼加油而直喊可惜。 歐新社
詹姆斯因稍晚在洛城主場迎戰雷霆，無緣現身為好友安東尼加油而直喊可惜。 歐新社
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拓荒者隊20日踢館紐奧良鵜鶘隊，迎來10屆明星賽球星「甜瓜安東尼（Carmelo Anthony）助陣，這是安東尼睽違一年的回歸首秀，摯友詹姆斯（LeBron James）因稍晚在洛城主場迎戰雷霆，無緣現身加油而直喊可惜，不過他期待在賽後看影片，重溫老友久違的拚戰英姿。

詹姆斯也在賽前利用空檔在推特貼出安東尼上場的動態，表示「非常為我的兄弟安東尼感到高興，我在電視上看到他上場熱身的畫面，讓我笑了。他回來了，祝好運。」文末還有祝福、握拳肌肉與皇冠的三個圖示，並且標示「007」的數字。

安東尼在上季效力火箭隊，僅打10場就被交易至公牛，並遭公牛釋出，直到上周才確定和拓荒者簽約；同梯好友詹姆斯、韋德（Dwyane Wade）得知消息後就在推特恭賀「甜瓜」，歡迎兄弟回到NBA。

今日賽前，同樣在準備比賽的詹姆斯談到安東尼的回歸秀時表示，「這很棒。很可惜我們也有比賽，但我很期待賽後看到他的精采剪輯，看到重返球場的表現。我知道他等待這個機會很久了，也絕對會把握住。」

安東尼詹姆斯甜瓜

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