NBA／看不到安東尼回歸秀 詹姆斯喊可惜

詹姆斯因稍晚在洛城主場迎戰雷霆,無緣現身為好友安東尼加油而直喊可惜。 歐新社 分享 facebook

拓荒者隊20日踢館紐奧良鵜鶘隊,迎來10屆明星賽球星「甜瓜」安東尼(Carmelo Anthony)助陣,這是安東尼睽違一年的回歸首秀,摯友詹姆斯(LeBron James)因稍晚在洛城主場迎戰雷霆,無緣現身加油而直喊可惜,不過他期待在賽後看影片,重溫老友久違的拚戰英姿。

詹姆斯也在賽前利用空檔在推特貼出安東尼上場的動態,表示「非常為我的兄弟安東尼感到高興,我在電視上看到他上場熱身的畫面,讓我笑了。他回來了,祝好運。」文末還有祝福、握拳肌肉與皇冠的三個圖示,並且標示「007」的數字。

So damn Happy for my brother @carmeloanthony!!!! Just saw him warming up for the game on the TV and it made me smiled. Back at it Champ! Good luck 🙏🏾💪🏾👑 #007