NBA／安東尼轉戰拓荒者改穿00號 IG曝原由

2019-11-20 09:48 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ／即時報導



安東尼在IG分享選擇背號00號的原因。圖／截自安東尼IG 分享 facebook

35歲的「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony），今天在加盟拓荒者隊的首秀迎戰鵜鶘，並且披上00號戰袍先發。賽前他在個人社群媒體Instagram上，分享穿00號戰袍原因，表示00與無限大「∞」符號相似，擁有一般數字無法代表的獨特意義，也象徵沒有盡頭、永遠無法定義的價值。

安東尼在上周與拓荒者隊簽下一年222萬美元非保障合約，不再穿上以往被大家熟悉的7號戰袍，而是改著00號戰袍。

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安東尼列出數項「00號」的意義，表示這數字如同無限大「∞」，比任何數字都偉大，而這也代表沒有盡頭，過程永無止盡，且「00」簡潔且對稱。

安東尼寫道，「00代表著神秘的過去與永恆未來的無限可能性。」他也表示，00象徵著更美好的新開始，開始與結束。儘管有了新號碼。安東尼還說，7永遠是他的代表數字，兩者相加也是向「007」致敬。

除了象徵性意義，《The Athletic》記者李（Michael Lee）表示，安東尼選擇00號的原因，是拓荒者7號球衣已保留為紀念前拓荒者球星羅伊（Brandon Roy），而過去在丹佛金塊穿的15號，則已經為拉里·斯蒂爾（Larry Steel）退休。