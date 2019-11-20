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NBA／安東尼今披00號戰袍回歸 過去一年猶如雲霄飛車

2019-11-20 08:48聯合報 記者林宋以情／即時報導

睽違1年重返NBA賽場，35歲的「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）今天將披拓荒者00號戰袍先發迎戰鵜鶘，安東尼表示，過去一年半，感覺猶如坐雲霄飛車，現在加盟拓荒者隊，對自己是最好的時機。

安東尼前一次在NBA亮相是去年11月8日披火箭戰袍出賽，拓荒者是他生涯效力的第五支球隊。據ESPN報導指出，他將會出賽20分鐘。

即將在拓荒者隊展開新篇章，安東尼昨晚也在個人YouTube頻道，首度談到重返NBA加盟拓荒者隊的心情，「我一直都在關注波特蘭，只是並不成功，但現在看來是最完美的時機。」

安東尼對生涯的第17個球季充滿期待，還透露他在14日接到拓荒者對電話，隔天就答應合約。他表示，自己和里拉德（Damian Lillard）在過去都有斷斷續續討論，和麥凱倫（C.J. McCollum）在過去四年也在Black Ops一起打球。

「我見到這個機會，只想說『這就是我能發揮一己之力的地方，但需要球團與我想法一致才行』。」安東尼的生涯前16個球季，累積出賽1064場比賽，場均24分、6.5籃板、3助攻，在現役至少出賽200場比賽球員中，安東尼場均得分高居第四，且是現役生涯累計得分最多球員，僅次於詹姆斯（ LeBron James）。

拋開與雷霆、火箭合作的挫敗，安東尼表示，不會再去追憶過去，但會從經驗中學習，「生涯中歷經這樣的時刻，讓我對不同情況有更清晰的認識，對人生的想法也完全改觀。」

安東尼拓荒者NBA

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