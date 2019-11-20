馬刺無傷兵竟吞6連敗 波波維奇江郎才盡了嗎？

馬刺客場110：117不敵小牛，吞下波波維奇執教馬刺23年第一個6連敗，馬刺最近9戰8敗，6連敗場均失分120分。馬刺今年開季打得一點都不馬刺。馬刺本季沒什麼傷兵，但目前戰績僅5勝9敗，西區排名第13，僅領先西區第14鵜鶘的4勝9敗和墊底勇士的2勝12敗。

被視為NBA最好教練的波波維奇沒招了嗎？還是馬刺球員天賦不足？或是球星帶隊能力不夠呢？今年開季馬刺表現出來的打法、風格和用人輪換確實跟以往不同，看馬刺了解馬刺，得從馬刺防守看起。四年前馬刺三巨頭 GDP老化，先後退役和轉隊，馬刺已經面臨幾個困境。

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馬刺GDP三巨頭還在球隊的時候，3連敗都不常見了，哪會像現在淪為「人為刀俎，我為魚肉」的慘況。 美聯社 分享 facebook

第一、馬刺過去八年只有一個球星雷納德，但雷納德2017-18年球季幾乎整季傷退，2018年夏天馬刺把雷納德交易到暴龍，換來德羅展，馬刺被迫必須換手氣，開啟另外一個世代。

第二、馬刺必須回歸防守籃球。當你沒有一個真正一線球星帶領球隊，打關鍵球，做為球隊支撐，又沒有聯盟前段班的真正防守功力，在西區很難打出名堂。

第三、馬刺目前天賦明顯不足，GDP退休、雷納德被交易後，現有的人手和天賦明顯不足，艾德里奇太老，每3-4場只能爆發一場，德羅展只能穩定輸出場均20分，角色球員老的只剩下外線冷箭功用，如米爾斯、貝藍利，年輕球員的功能同樣太單一，像墨瑞、懷特、富比士，馬刺很難做到攻防均衡、並同時具有爆發力和競爭性。

上季馬刺例行賽跌跌撞撞，最終還是靠著波波維奇功力把球隊帶到西區第七，30歲的德羅展就是一般球星，想像雷納德那樣帶隊、打關鍵球、提升隊友，德羅展還沒有這樣的能耐。

馬刺後衛德羅展(左)沒有冠軍命，也缺乏領袖實力，即便中距離跳投超準，在目前三分球箭如雨下的時代已不夠強大。 美聯社 分享 facebook

如果不是波波維奇夠老練，在先發主控墨瑞整季報銷後，把手裡有限的牌打到最好，馬刺上季早就跌出季後賽。今年開季馬刺人手比上季更齊一點，卻打不出更好防守和團隊戰力，波波維奇必須承擔最大責任。

馬刺6連敗場均失分120分，這是很難被接受的成績，防守是馬刺立隊之本，馬刺今年球季10人輪換，沒有重大傷兵，卻不能打出更好防守、控制失分，跟上季主要輪換僅8-9人相比，這讓人很難理解。

墨瑞和懷特是被馬刺迷寄予厚望的兩名年輕後場，墨瑞場均10.8分，投籃命中率4成6，但三分球命中率只有1成8，難成大器。懷特主司替補，場均10.5分，三分球命中率4成還夠水準，但懷特就是上來替補+防守，馬刺沒辦法靠懷特帶領隊友、改變比賽、創造各種空間。

馬刺後衛墨瑞(右)已經連續兩季大幅進步了，但之前的基期太低，已至於成長過後的成績還是離一般球星甚遠。 美聯社 分享 facebook

馬刺如倚重的兩名後衛，先發墨瑞不擅組織、創造空間、沒有穩定外線，替補懷特就是個平凡後衛，那是波波維奇會用人，擺到其他球隊可能早就板凳坐到死。兩個主力後衛扛不起全隊，帶不動團隊，馬刺又打不出更有韌性的防守、控制失分，今年開季直接被其他29隊輪流開扁。

接下來波波維奇應該會調整用人和戰略，回歸防守、控制比賽節奏，不會再跟著潮流瘋狂主打進攻，馬刺現在天賦和團隊沒有本事跟對手玩得分、比快速攻防，只有回歸防守，打出馬刺籃球，今年才有機會起死回生。

從今年世界盃籃球賽開始，波波維奇就一直在傷透腦筋，即便巧婦難為無米之炊，但在常常輸球後，最強教頭的光環會逐漸在消失中。 美聯社 分享 facebook

波波維奇有可能在今年季中請辭，或者馬刺直接更換教練嗎？當然有可能，當波波真的沒招時，馬刺得改變手氣，換個世代，換種思維和籃球文化。

或許波波告老還鄉的日子不遠，馬刺球迷和NBA老一輩球迷，最近應該要更多關注馬刺，如果再一個月沒有好轉，什麼都可能發生。