HBL／預賽前碰傷兵潮 南山傷腦筋

2019-11-19 18:03 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／即時報導



108學年HBL男預賽21日點燃戰火，連6年闖4強的老牌勁旅南山高中卻遇傷兵潮，12人有5名球員身體出狀況，讓教頭許時清忍不住眉頭深鎖。

南山是HBL「全勤生」，隊史7座男甲級金盃傲視各隊，上學年最終戰雖不敵能仁家商居亞，仍寫下連6年闖4強佳績，不過上學年獲得新人王的後衛陳力生，今年8月左踝外側韌帶撕裂，上周才歸隊訓練。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

許時清提到，球隊為保護後場大將，還沒讓陳力生參與完整訓練，高三前鋒陳冠中則是腰拉傷，狀況雖不到太嚴重，但195公分的高二中鋒李佑薰上周五扭傷，高一194公分中鋒吳志鍇則是大腿「定」到造成挫傷，禁區戰力再打折扣。

南山目前最嚴重的傷兵則是手骨折的高三前鋒朱紀憲，許時清坦言，朱紀憲已趕不上預賽，若是12月底的複賽也無法歸隊，球隊可能就要更動名單。

傷兵問題雖影響戰力，今年晉升人夫的許時清倒是能更「淡定」面對各項狀況，他笑說：「現在不是一個人，隨便要衝就衝，會去想得更周全，一樣的事情不用沖得頭破血流，可以用更多方式解決，用更有效率的方式。」