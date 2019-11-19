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NBA／一日創三大紀錄 唐西奇：總有你想不到的紀錄

2019-11-19 17:53聯合報 記者劉肇育／即時報導

唐西奇(右)。 美聯社
唐西奇(右)。 美聯社
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在本賽季正式成為球隊一哥後，達拉斯獨行俠歐洲金童唐西奇（Luka Doncic）繼續用破紀錄寫日記，在今天出戰馬刺的比賽中他全場進帳42分12助攻11籃板，成為聯盟史上第二年輕的「40分級大三元」締造者，僅次於他的偶像詹姆斯（LeBron James），並且改寫了斯洛維尼亞球員在NBA的最高得分。

年僅21歲的唐西奇，從新秀賽季就開始不斷挑戰聯盟多項最年輕數據保持者紀錄，而今天在出戰獨行俠的比賽中，他也成為繼詹姆斯後，聯盟史上第二位以21歲以下年紀完成40分級大三元的球員，並成為獨行俠隊史首位達成40分級大三元的球員。

對於子弟兵的瘋狂表現，獨行俠主帥卡萊爾（Rick Carlisle）說：「這小伙子在場上能做到任何自己想做的事情，他正打出一段神奇的表現，今天能夠觀看並參與他的這場非凡表演真的很榮幸，感覺我和他的隊友們都只是來湊熱鬧。」

談到與偶像詹姆斯並肩，唐西奇則說：「這感覺真得很棒，因為總有一些你不知道的數據紀錄，很開心能夠知道這個消息。」

此外，唐西奇也打破了斯洛維尼亞球員在NBA的單場得分紀錄，原紀錄保持人（40分）德拉基奇（Goran Dragic）也在賽後向小老弟送上祝福，「真得太棒了，恭喜你刷新了自己和斯洛維尼亞人的NBA得分紀錄，繼續努力。」

詹姆斯NBAGoran Dragic

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