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NBA／戰前東家飆致命三分彈 喬治：雷霆有光明未來

2019-11-19 16:14聯合報 記者劉肇育／即時報導

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洛杉磯快艇明星前鋒喬治（Paul George）在復出前兩場比賽展現火燙手感後，今天在出戰前東家奧克拉荷馬雷霆的比賽中雖然僅拿下18分，但卻在比賽最後關頭接連飆進致勝三分球與罰球，幫助快艇以90：88驚險保住勝利。

喬治在今年休賽季期間透過交易由雷霆轉戰快艇，與雷納德（Kawhi Leonard）組成雙星連線，不過喬治直到上周與鵜鶘之戰才復出，但近兩場比賽他分別繳出33分與37分的火熱表現，展現絕佳狀態。

不過今天碰上前東家雷霆，在雷納德輪休下繼續獨挑大樑的喬治不僅火力降溫，全場還發生高達七次失誤，所幸快艇在替補上陣的哈瑞爾（Montrezl Harrell）進帳全隊最高的28分領軍下一路與雷霆拉鋸。

比賽最後四分鐘一分落後的快艇，先是哈瑞爾連得八分，緊接著喬治更成功擺脫前快艇主控保羅（Chris Paul）的防守投進致勝三分球，加上終場前的兩罰一中，最終快艇就以兩分差距險勝雷霆，收下二連勝。

在戰勝前東家後，喬治仍是與雷霆前隊友們一一擁抱，談到這個夏天的轉隊決定時，他直言現今的雷霆也已經擁有光明的未來，「我認為這筆交易對他們很有利，他們得到了亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）這個明日之星，他和保羅搭檔將會受益良多，而蓋里納利（Danilo Gallinari）也已經證明過自己，再加上他們得到一百個選秀權，未來肯定是光明的。」

而同樣對上前東家的保羅，雖然有22分4籃板4助攻4抄截的全能成績，不過在關鍵時刻無法擋下喬治的三分球，他也將勝負責任一肩扛下，回憶起在快艇效力的時光，他則說：「那是一段漫長且美好的時光，我依舊和當年的隊友們保持聯繫，儘管現在大家都已經走在不同的道路上，但那確實是一段有趣的回憶。」

快艇喬治雷霆

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