NBA／讚哈登史上最優秀得分手 衛少：別把偉大正常化

2019-11-19 14:30 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ／即時報導



哈登(左)於今天攻下36分，助球隊拉出8連勝。 美聯社 分享 facebook

火箭隊「大鬍子」哈登（ James Harden）今日對拓荒者再度展現飆分日常，連續第八場得分破35分，轟下36分、6籃板、5助攻，完成本季第三度「大三元」的隊友衛斯特布魯克（Russell Westbrook）表示，要所有人別把哈登的偉大正常化。

「我想很多人在不斷看到這樣的表現後，都會把他的偉大正常化，但這一點都不普通，因為沒有第二人能做得到。」衛斯特布魯克說，若這是正常的話，「那麼每個人都可以。」

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今夏與哈登攜手作戰，衛斯特布魯克表示，哈登之所以成為史上最傑出的得分手之一，是因為他能夠在各種不同情況下仍以高難度方式取分。

哈登在本季前十戰場均37.3分，超越「籃球大帝」喬丹（ Michael Jordan）創50年來最佳。至今場均39.2分，率火箭隊開出11勝3負紅盤。他上季場均36.1分，是繼1986-1987年球季的喬丹後，場均得分最高者。