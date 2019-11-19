親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
世界12強棒球賽
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

「不會對不起栽培我的黨」 謝龍介宣布留國民黨不分區

東奧一線生機：六搶一的機會，中華職棒的難題

運動筆記美麗的愛情車站空拍北得拉曼Trail Run
健行筆記【桃園復興】秋陽下森林尋幽．東眼山連走親子峰步道新北·瑞芳 ▎入秋小錐麓
NBA賽事精華- 公鹿 vs. 公牛 (11月19日)賽事精華- 馬刺 vs. 獨行俠 (11月19日)

NBA／讚哈登史上最優秀得分手 衛少：別把偉大正常化

2019-11-19 14:30聯合報 記者林宋以情／即時報導

哈登(左)於今天攻下36分，助球隊拉出8連勝。 美聯社
哈登(左)於今天攻下36分，助球隊拉出8連勝。 美聯社
分享

火箭隊「大鬍子」哈登（ James Harden）今日對拓荒者再度展現飆分日常，連續第八場得分破35分，轟下36分、6籃板、5助攻，完成本季第三度「大三元」的隊友衛斯特布魯克（Russell Westbrook）表示，要所有人別把哈登的偉大正常化。

「我想很多人在不斷看到這樣的表現後，都會把他的偉大正常化，但這一點都不普通，因為沒有第二人能做得到。」衛斯特布魯克說，若這是正常的話，「那麼每個人都可以。」

今夏與哈登攜手作戰，衛斯特布魯克表示，哈登之所以成為史上最傑出的得分手之一，是因為他能夠在各種不同情況下仍以高難度方式取分。

哈登在本季前十戰場均37.3分，超越「籃球大帝」喬丹（ Michael Jordan）創50年來最佳。至今場均39.2分，率火箭隊開出11勝3負紅盤。他上季場均36.1分，是繼1986-1987年球季的喬丹後，場均得分最高者。

哈登衛斯特布魯克喬丹

相關新聞

NBA／衛少本季第3度「大三元」 火箭衝出8連勝

2019-11-19 12:04

NBA／未來當馬刺老闆？ 帕克：這是挑戰

2019-11-19 09:05

NBA／勇士西區墊底 格林：低勝率前所未有

2019-11-19 09:43

NBA／30隊戰力排行 湖人擠下綠衫軍躍居榜首

2019-11-19 10:34

NBA／紀錄片獲艾美獎肯定 羅斯IG感謝母親

2019-11-19 11:58

NBA／深陷交易傳聞 勒夫：順其自然

2019-11-19 14:29

NBA／今日戰績表 火箭哈登36分、衛少大三元聯手取8連勝

2019-11-19 14:18

NBA／安戴托昆波連13場雙十 公鹿贏得4連勝

2019-11-19 13:06

NBA／勒夫本季首度因傷缺賽 騎士不敵尼克

2019-11-19 12:52

NBA／厄文連兩戰休兵 溜馬哈勒戴兄弟轟44分撕裂籃網

2019-11-19 12:13

NBA／唐西奇穿其代言鞋飆42分 柯瑞：我喜歡他的品味

2019-11-19 12:11

NBA／阿努諾比領銜飆分 暴龍下半場轟垮黃蜂

2019-11-19 11:40

NBA／布萊恩現身湖人主場觀賽 楊恩：他帶女兒來看我

2019-11-19 10:43

NBA／空中第一時間補扣成焦點 格林推特曝賽後遭藥檢

2019-11-19 10:10

NBA／贏球嗨過頭 希爾德這一腳要76萬元

2019-11-19 10:07

NBA／首度搭檔喬治再等等 雷納德預計連3場掛免戰牌

2019-11-19 10:06

NBA／上周東西區最佳球員 哈登、佛西維奇獲選

2019-11-19 10:02

NBA／主力全受傷 勇士苦吞7連敗

2019-11-19 00:15

NBA／向黑曼巴致敬！詹皇發威 格林爆扣

2019-11-19 00:13

NBA／「我還能打」 39歲克勞佛耐心等東家

2019-11-18 19:29

NBA／加入湖人獲布萊恩支持 詹皇：非常特別

2019-11-18 17:26

NBA／格林補灌隊友驚呆 庫茲瑪：不知他會灌籃

2019-11-18 17:11

NBA／今日戰績表 塞爾蒂克1分惜敗中斷10連勝

2019-11-18 15:23

NBA／瑞迪克展神射 哈勒戴：我都會找到他

2019-11-18 15:16

NBA／暴龍不給3人冠軍戒 暴龍總管：困難決定

2019-11-18 14:47

NBA／Kobe場邊觀戰 詹皇全能秀率湖人4連勝

2019-11-18 13:44

NBA／鵜鶘哈勒戴、瑞迪克聯手 送殘兵勇士7連敗

2019-11-18 13:17

NBA／76人輕取騎士 哈里斯：我們需要一場勝利

2019-11-18 12:30

NBA／誇安東尼更強壯 麥凱倫：他時常灌籃

2019-11-18 12:20

NBA／前役拿4分 金塊穆雷打3節飆39分砸灰熊

2019-11-18 11:10

NBA／史馬特絕殺彈框失利 綠衫軍10連勝告終

2019-11-18 10:26

NBA／稱有全新肩膀 喬治復出狂飆分：我回來了

2019-11-18 09:49

亂投藥還是有備而來？ 安東尼的最後救贖之旅

2019-11-18 07:00

讓菜鳥巴瑞特扛大樑 尼克還要爛幾年？

2019-11-15 07:00

楊恩大躍進跳過撞牆期 老鷹更值得被期待

2019-11-15 07:00

馬刺史上最強控衛 帕克差點變成綠衫軍

2019-11-14 07:00

勇士傷兵潮非特例 聯盟考慮縮減場次勢在必行？

2019-11-14 07:00

攻防效率全面升級 湖人的贏球之道

2019-11-12 07:00

沒有厄文 塞爾蒂克竟然變得更好了！

2019-11-12 07:00
看更多

熱門文章

NBA／格林補灌隊友驚呆 庫茲瑪：不知他會灌籃

2019-11-18 17:11

NBA／暴龍不給3人冠軍戒 暴龍總管：困難決定

2019-11-18 14:47

NBA／加入湖人獲布萊恩支持 詹皇：非常特別

2019-11-18 17:26

12強／旅外投手吃六成局數 明年資格賽誰扛？

2019-11-18 16:03

NBA／衛少本季第3度「大三元」 火箭衝出8連勝

2019-11-19 12:04

12強／搶最後2張東奧棒球門票 美國都沒必勝把握

2019-11-18 19:39

日本奪冠牛棚貢獻大 岸孝之犧牲打成終局之戰

2019-11-19 07:00

12強／打完12強添信心 江少慶先休息等新合約

2019-11-18 20:19

12強／近千球迷迎接中華隊返台 胡金龍百感交集

2019-11-18 19:42

NBA／瑞迪克展神射 哈勒戴：我都會找到他

2019-11-18 15:16

影／12強排名寫新高 中華隊回來了！

2019-11-18 19:29

NBA／空中第一時間補扣成焦點 格林推特曝賽後遭藥檢

2019-11-19 10:10

旅外強投缺席 6搶1戰力陷危機

2019-11-19 00:10

12強／6搶1拚奧運門票 陳鴻文：沒什麼理由不打

2019-11-18 19:51

NBA／向黑曼巴致敬！詹皇發威 格林爆扣

2019-11-19 00:13

NBA／未來當馬刺老闆？ 帕克：這是挑戰

2019-11-19 09:05

NBA／主力全受傷 勇士苦吞7連敗

2019-11-19 00:15

NBA／勇士西區墊底 格林：低勝率前所未有

2019-11-19 09:43

NBA／「我還能打」 39歲克勞佛耐心等東家

2019-11-18 19:29

12強／看中華隊很感動 張育成讚江少慶投出霸氣

2019-11-18 17:13

12強／美國防部緩兵役 宋恩有望替美國打6搶1

2019-11-19 09:41

NBA／布萊恩現身湖人主場觀賽 楊恩：他帶女兒來看我

2019-11-19 10:43

MLB／名人堂公布候選人名單 基特挑戰全票過關

2019-11-19 07:54

NBA／唐西奇穿其代言鞋飆42分 柯瑞：我喜歡他的品味

2019-11-19 12:11

NBA／30隊戰力排行 湖人擠下綠衫軍躍居榜首

2019-11-19 10:34

NBA／厄文連兩戰休兵 溜馬哈勒戴兄弟轟44分撕裂籃網

2019-11-19 12:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top