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NBA／深陷交易傳聞 勒夫：順其自然

2019-11-19 14:29聯合報 記者林宋以情／即時報導

勒夫(中)坐在場邊。 美聯社
勒夫(中)坐在場邊。 美聯社
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騎士球星勒夫Kevin Love）今日對尼克隊因下背不適，本季首度休兵，但場外討論他的話題並未平息。對於外界對他的交易傳言，勒夫淡定以對的表示，謠言從來沒有停止過，也不會因為他換隊而停下，自己不會受到影響。

近幾年身心健康出狀況，深受焦慮症所苦的勒夫，開季表現不俗，場均18.2分、12.1籃板、2.9助攻，總管奧特曼（Koby Altman）曾表達不會交易他的立場，且已經和勒夫取得共識，協助年輕人成長和融入球隊。

近日勒夫接受《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）訪問，表示他知道外界如何討論，認為他可能是哪支球隊欠缺的拼圖，「當我簽約後就不斷有會被交易的傳聞，無論我到哪裡這都會如影隨形，所以如果我被點名了，那就這樣吧。我會對我的承諾保持初衷，順其自然。」

勒夫也談到自己如何對抗焦慮症，坦言就是努力活在當下，但實際執行卻比想像中困難的多，「你必須很努力不去想太多，你還是會害怕未來，感到焦慮，但只能試著專注，並讓該發生的事實發生。」

勒夫尼克Kevin Love

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