NBA／厄文連兩戰休兵 溜馬哈勒戴兄弟轟44分撕裂籃網

2019-11-19 12:13 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 林宋以情 ／報導



J.哈勒戴(左)防守籃網球員。 美聯社 分享 facebook

布魯克林籃網隊當家主控厄文（Kyrie Irving）在前役對公牛隊因右肩傷勢缺陣，今天在主場迎戰溜馬續掛傷號，溜馬隊哈勒戴兄弟（Aaron／Justin Holiday）搶鋒頭，聯手轟下44分，率隊115：86痛宰籃網，收下近七戰的第五勝。

厄文在上周對爵士隊出現右肩不適，儘管對金塊隊帶傷上陣，籃網為讓他有充分調養，17日對公牛本季首度休兵，今賽前再宣布連兩戰缺陣。

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前役籃網隊在丁威迪（Spencer Dinwiddie）在末節攻下20分、罰球15罰14中踢館成功，今天碰上八勝六負的溜馬隊打得艱辛，開賽次節溜馬米特魯隆恩（Naz Mitrou-Long）、沙波尼斯（Domantas Sabonis）攜手打出16：2攻勢取得領先，溜馬在單節攻下41：17，半場就拉開24分差。

三分球命中率高達四成二的溜馬隊，下半場以逸待勞，末節再攻下31：18攻勢，終場115：86揚長而去。

溜馬有五人得分上雙，A‧哈勒戴（Aaron Holiday）繳出全隊最佳的24分，13助攻則寫下生涯新高；三分球7投4中J‧哈勒戴（Justin Holiday）也有20分三分球6投4中；，沙波尼斯16分，另18籃板也創生涯新高。

弟弟A‧哈勒戴表示，「我很珍惜每場與哥哥並肩作戰的機會，能有他是上天恩賜，感謝上帝，他與我同隊。」

籃網全隊僅三人得分上雙，前役表現最佳的籃網丁威迪攻下28分、8助攻、5籃板。