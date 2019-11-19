NBA／衛少本季第3度「大三元」 火箭衝出8連勝

2019-11-19 12:04 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 林宋以情 ／報導



衛斯特布魯克(右)飆出大三元。 美聯社 分享 facebook

開季戰績10勝3負的火箭隊，今日在主場迎戰拓荒者，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）以28分、13籃板、10助攻完成本季第三度、生涯第141次大三元，哈登轟下36分，卡佩拉（Clint Capela）籃板、得分雙二十表現合力下，終場132：108痛宰拓荒者，笑納八連勝。

火箭隊在上半場靠著哈登與「衛少」攜手飆分，以64：50分領先，第3節開賽才兩分鐘，就將領先擴大至20分差。此役兩人共轟進64分，在末節完成生涯第141次「大三元」的衛斯特布魯克，一對一緊盯里拉德（Damian Lillard）也收到成效。

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「衛少」在賽後不居功，表示慢慢適應並融入團隊，「我試著跟上球隊的節奏，將隊友串聯。」

哈登連勝期間場均43分、6.7籃板、7.9助攻，此役是他連續第八場得分超過30大關，是火箭戰績開出長紅的最大關鍵，主帥丹東尼甚至以「火箭筒」巴祖卡（Bazooka）形容他的燙手表現。

腦震盪歸隊的卡佩拉，此役同樣攻守俱佳，繳22分、20籃板。遭嚴防的拓荒者「一哥」里拉德僅獲13分、11助攻，麥卡倫（CJ McCollum）25分、5籃板。至於日前加盟的拓荒者隊的「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony），最快可能在台灣時間21日對鵜鶘上陣。