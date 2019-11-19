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NBA／贏球嗨過頭 希爾德這一腳要76萬元

2019-11-19 10:07聯合報 記者林宋以情／即時報導

希爾德贏球太嗨被罰。 美聯社
希爾德贏球太嗨被罰。 美聯社
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國王隊昨天終止塞爾蒂克的10連勝，轟下35分的功臣希爾德（Buddy Hield）卻樂極生悲，在史馬特（Marcus Smart）最後一擊失手後，一時興起，將球踢向觀眾席，今天遭聯盟判罰2.5萬美元（約台幣76.9萬元）。

希爾德昨天攻下本季新高35分，含三分球12投7中，外帶6籃板、4抄截，率隊以100：99氣走東區龍頭綠衫軍，拿下本季第五勝，在興奮之餘，希爾德卻得意忘形，將球一腳踢向觀眾席。

根據聯盟規定，任何意圖踢、擲或者將球拋向觀眾席的動作，不管原因為何都將領到技術犯規，嚴重可被驅逐出場。儘管事發時比賽時間已到，但希爾德仍難倖免，今天由NBA執行副總裁范德維奇(Kiki VanDeWeghe)宣布，罰款2.5萬美元。

國王隊下一場比賽將於21日在主場迎戰西區第五的太陽隊，太陽隊本季在主控魯比歐（Ricky Rubio）、布克（Devin Booker）的率領下，打下七勝四負，場均能拿下117分，近七戰拿下五勝。

國王塞爾蒂克Marcus Smart

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