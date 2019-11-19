NBA／勇士西區墊底 格林：低勝率前所未有

2019-11-19 09:43 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ／即時報導



格林表示勇士開季低勝率前所未有。 路透 分享 facebook

傷兵滿盈的金州勇士隊，昨天以100：108不敵鵜鶘，苦吞近期7連敗，並在西區墊底。從常勝軍轉眼一勝難求，昨日扛起控球的格林（Draymond Green）不諱言的說，開季2勝12負是令人挫折，勝率不到一成五更是生涯前所未見。

「這令人很挫折」，昨日拿下7分、6籃板、4助攻的格林在賽後坦言，「我從未輸到這種勝率，但我有只能往好處想，確保我以正確的方式帶領這些年輕人。」

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勇士隊在前五季平均贏下多達近八成比賽，且連五季闖進總決賽並捧回三冠，如今奪冠班底杜蘭特（Kevin Durant）離開，陣中7人掛傷號，柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）最快得等到明年二月才能歸隊，格林也認知到球隊面臨的挑戰。

格林說：「人們雖然不看好我們會贏球，但對手對上我們不這麼認為，每個人都想把我們打得落花流水。」

格林現階段將重點放在帶領新秀，鮑曼（Ky Bowman）、克里斯（Marquese Chriss）、波爾（Jordan Poole）都感謝格林的照顧。格林表示，自己也喜歡這群小夥子，「你唯一教不來的就是自信心，但他們並不缺乏，這對於在聯盟中向前邁進非常重要。」

主帥柯爾（Steve Kerr）表示，基於球隊傷兵多，得分點不多，未來勢必會嘗試更多先發陣容，「如果不能擴散得分點，你必須懂得用節奏和各種空切製造投籃機會，打得更快，並在防守端擋住對手。」