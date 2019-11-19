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NBA／未來當馬刺老闆？ 帕克：這是挑戰

2019-11-19 09:05聯合報 記者林宋以情／即時報導

帕克(右)。 美聯社
帕克(右)。 美聯社
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馬刺傳奇球星帕克（Tony Parker）日前在馬刺主場舉辦球衣退休儀式，目前身兼法國職業男籃ASVEL隊以及法國里昂女籃老闆的他，最遠大的夢想是有朝一日能當NBA老闆，不過帕克近日接受訪問坦言，這並不容易，而且是一項挑戰。

37歲的帕克在今夏宣布退役，場外他的籃球版圖仍經營有道，並有計畫地為成為NBA老闆鋪路；他早在2009年26歲時入股法國職業男籃隊ASVEL，2014年成為ASVEL的最大股東，5月接下總裁位置，目標要讓ASVEL成為歐洲最強的球隊。2017年帕克再買下法國里昂女籃（Lyon ASVEL），成為ASVEL男、女籃老闆，男籃更在本季奪冠。

但帕克的最終目標是放眼NBA，且在近日接受訪問，談到未來是否可能讓ASVEL進軍NBA，帕克表示，還是得看歐洲聯盟的發展，「我當然希望層級能越高越好，必須贏下歐洲聯賽冠軍。」

至於未來是否有買下馬刺球團的打算，帕克說：「這是個挑戰。畢竟2014年快艇隊需要就20億美元，ASVEL花了我多少錢，我也不便透露。」

帕克在退休時接受《The Undefeated》訪問時曾表示，他的夢想就是擁有NBA球隊，並不斷累積經驗，「我很樂衷於此，儘管很費功但我樂在其中。或許有一天，等到時機成熟，這是我想做的事，現在我只是在等對的時機。」

帕克NBA馬刺

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