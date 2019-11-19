NBA／未來當馬刺老闆？ 帕克：這是挑戰

2019-11-19 09:05 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ／即時報導



帕克(右)。 美聯社 分享 facebook

馬刺傳奇球星帕克（Tony Parker）日前在馬刺主場舉辦球衣退休儀式，目前身兼法國職業男籃ASVEL隊以及法國里昂女籃老闆的他，最遠大的夢想是有朝一日能當NBA老闆，不過帕克近日接受訪問坦言，這並不容易，而且是一項挑戰。

37歲的帕克在今夏宣布退役，場外他的籃球版圖仍經營有道，並有計畫地為成為NBA老闆鋪路；他早在2009年26歲時入股法國職業男籃隊ASVEL，2014年成為ASVEL的最大股東，5月接下總裁位置，目標要讓ASVEL成為歐洲最強的球隊。2017年帕克再買下法國里昂女籃（Lyon ASVEL），成為ASVEL男、女籃老闆，男籃更在本季奪冠。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

但帕克的最終目標是放眼NBA，且在近日接受訪問，談到未來是否可能讓ASVEL進軍NBA，帕克表示，還是得看歐洲聯盟的發展，「我當然希望層級能越高越好，必須贏下歐洲聯賽冠軍。」

至於未來是否有買下馬刺球團的打算，帕克說：「這是個挑戰。畢竟2014年快艇隊需要就20億美元，ASVEL花了我多少錢，我也不便透露。」

帕克在退休時接受《The Undefeated》訪問時曾表示，他的夢想就是擁有NBA球隊，並不斷累積經驗，「我很樂衷於此，儘管很費功但我樂在其中。或許有一天，等到時機成熟，這是我想做的事，現在我只是在等對的時機。」