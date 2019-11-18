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NBA／「我還能打」 39歲克勞佛耐心等東家

2019-11-18 19:29聯合報 記者曾思儒／即時報導

曾獲得3次年度最佳第六人的克勞佛，仍不放棄回到NBA。 美聯社
曾獲得3次年度最佳第六人的克勞佛，仍不放棄回到NBA。 美聯社
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季前沒找到新東家的薛姆波特（Iman Shumpert）已成為籃網隊成員、安東尼（Carmelo Anthony）也接到拓荒者隊電話，39歲老將克勞佛（Jamal Crawford）卻仍在等待電話響起，他強調自己「還能打」，不明白機會為何還沒降臨。

「我知道我還可以打，我想我的名聲也還是不錯，這讓我有些困惑。」雖已近不惑之年，克勞德認為自己身體狀況比上個球季更好，「我能讓身體好好整合運作，技術也很到位，我感覺狀況很棒。」

他近期接受「NBA.com」訪問時提到，仍不放棄回到NBA的想法，目前心態就是保持耐心，「希望有好事到來，我也會隨時準備好迎接機會。」

曾獲得3次年度最佳第六人的克勞佛，去年直到10月才等到太陽隊的一紙合約，他在生涯第19個球季也顯示身手寶刀未老，64場出賽平均有7.9分貢獻，還單場送出生涯新高14助攻，甚至以39歲又20天的年齡單場飆得51分，超越過去由「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）保持最年長得分破50紀錄。

NBA喬丹

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