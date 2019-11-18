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NBA／加入湖人獲布萊恩支持 詹皇：非常特別

2019-11-18 17:26聯合報 記者毛琬婷／即時報導

湖人名將布萊恩今天到場觀賽，與詹皇握手言歡。 截圖自ESPN推特
湖人名將布萊恩今天到場觀賽，與詹皇握手言歡。 截圖自ESPN推特
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湖人隊今天在主場迎戰老鷹隊，傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）也到場觀賽，此役繳出33分、12助攻、7籃板，另有抄截、阻攻各1全能表現的詹姆斯（LeBron James）賽後表示，加入湖人能夠獲得布萊恩的支持，對自己而言非常特別。

布萊恩今天到場觀賽，湖人小老弟也努力表現，除了詹姆斯拿下全場最高的33分外，團隊另有6人得分達雙位數，格林（Danny Green）也演出飛身爆扣戲碼，讓布萊恩也興奮的鼓掌叫好，最終「紫金軍團」122：101輕取老鷹，收下4連勝。

賽後詹姆斯談到布萊恩此役到場觀賽，「想一下他（布萊恩）為這支球隊和這座城市作出的貢獻，他對於這裡意味著什麼，對我與隊友而言，能夠成為湖人的一員，成為這個大家庭的一份子，是多麼美妙的事情。」

詹姆斯與布萊恩同樣都是高中畢業就投入NBA，詹姆斯說：「身為一個來自阿克倫的孩子，能夠結識布萊恩這樣的球員，對我而言太不真實，即便是在我職業生涯的這個階段，依舊很特別。」

2018年夏天詹姆斯再度離開了騎士隊，轉披湖人球衣，談到當時加盟湖人之後與布萊恩的聯繫，詹姆斯說：「當我成為這個大家庭的一員時，他張開雙臂熱情歡迎我，你知道的，他是湖人隊史最佳球員之一，能夠獲得他的支持，對我而言非常特別。」

布萊恩詹姆斯湖人

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