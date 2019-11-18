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NBA今日最佳球員- Jamal Murray (11月18日)精彩演出- Danny Green霸氣補灌 (11月18日)

NBA／格林補灌隊友驚呆 庫茲瑪：不知他會灌籃

2019-11-18 17:11聯合報 記者曾思儒／即時報導

湖人隊射手格林（Danny Green）今天面對老鷹隊上演難得的第一時間補灌，讓...
湖人隊射手格林（Danny Green）今天面對老鷹隊上演難得的第一時間補灌，讓全隊驚呆了。 路透
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不讓觀眾席的「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant）搶鏡，湖人隊射手格林（Danny Green）今天面對老鷹隊上演難得的第一時間補灌，不但讓主場史坦波中心球迷歡聲雷動，隊友也陷入瘋狂，當時同在場上的哈沃德（Dwight Howard）更直接雙手抱頭，驚訝表情全部寫在臉上。

格林今天貢獻11分，成球隊以122：101輕取老鷹、收下4連勝到手功臣之一，第二節末把「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）彈框而出的皮球直接塞進籃框，更成比賽亮點。

格林以外線著稱，根據統計，這記驚天一扣僅是他11個NBA球季累積的第48次灌籃，儘管本人對於這記爆扣說「不記得了」，教練佛蓋爾（Frank Vogel）和隊友們倒是留下深刻印象，佛蓋爾說要回去再看影片重播，詹姆斯也稱格林這灌「很特別」，庫茲瑪（Kyle Kuzma）更說：「誠實的說，我不知道他會灌籃。」

第一時間就顯露不可置信肢體動作的哈沃德則笑說，他第一時間還以為灌籃的是戴維斯（Anthony Davis），接著還提出自己疑問，「這是他生涯第一次灌籃嗎？」哈沃德補充說，從社群平台看到自己反應的影片，他才知道當下表情如此誇張，「但我真的很震驚，這是最佳灌籃之一，還是由一個從沒想過會有這樣舉動的隊友完成。」

驚天一扣造成轟動，格林聽到庫茲瑪反應後開玩笑回應「我也不知道自己會灌籃」，但也不忘補充，想看自己灌籃畫面的確不多，這次機會也帶有點幸運成分，「今年或來年可別期待太多，我主要還是會在外圍而非打到裡面。」

格林哈沃德詹姆斯

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