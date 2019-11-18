NBA／瑞迪克轟6枚三分彈 哈勒戴：我都會找到他

2019-11-18 15:16 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／即時報導



鵜鶘在射手瑞迪克（J.J. Redick）26分領軍下，以108：100守護主場勝利，也賞給勇士7連敗。 美聯社 分享 facebook

同樣傷兵一籮筐的勇士隊和鵜鶘隊，今天正面交鋒，鵜鶘在射手瑞迪克（J.J. Redick）26分領軍下，以108：100守護主場勝利，也賞給勇士7連敗。

瑞迪克第四節剩1分多鐘時，接獲哈勒戴（Jrue Holiday）助攻，單場第6記三分球破網助隊將領先擴大到102：94，哈勒戴笑說：「我每次都會找到他（瑞迪克），就算不是他出手，他也會吸引很多注意，讓其他人得到機會，但當他吸到像是3個人來防守，真是太瘋狂了，這是件很酷的事。」

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哈勒戴今天除攻下22分還送出9助攻，其中有一半以上的助攻是送給瑞迪克，除了第四節末的關鍵外線，光第一節兩人就「連線」5次，包括瑞迪克的4記三分彈。

瑞迪克透露，其實賽前並沒有任何期待，「有些晚上會是你的時刻，有些晚上不是，我就是持續上場，然後他們讓我在底角獲得機會。」

勇士二輪新秀帕斯柯爾（Eric Paschall）今天轟下全場最高30分，但球隊仍吞下7連敗，目前2勝12敗戰績仍是聯盟爐主，教頭柯爾（Steve Kerr）點出問題，除了傷兵影響陣容，今天球隊命中率又沒發揮，防守也不到位，「我不認為我們有看守好鵜鶘的後衛，他們得到很多投籃機會。」

勇士今天團隊三分球25投僅7中，反觀鵜鶘三分球46投18中，柯爾坦言對手儘管傷兵也不少，但外線仍有發揮，「我們沒放棄灌籃和上籃，他們則是整晚外線開炮，而我們卻沒能回應。」

兩軍傷兵名單都一長串，勇士「浪花兄弟」柯瑞（Stephen Curry）和湯普森（Klay Thompson），後衛羅素（DAngelo Russell）、中鋒魯尼（Kevon Looney）、後衛李（Damion Lee）、前鋒史邁勒基奇（Alen Smailagic）和後衛伊凡斯（Jacob Evans）都是傷兵；鵜鶘則是少了選秀「狀元」威廉森（Zion Williamson）、後衛鮑爾（Lonzo Ball）、哈特（Josh Hart）、費佛斯（Derrick Favors）、前鋒英格倫（Brandon Ingram）、中鋒歐卡佛（Jahlil Okafor）和後衛傑克森（Frank Jackson）。