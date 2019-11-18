NBA／暴龍不給3人冠軍戒 暴龍總管：困難決定

2019-11-18 14:47 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／即時報導



衛冕軍多倫多暴龍隊宣布，不會給上季季中交易的3人冠軍戒，而因小加索交易案被送到灰熊的瓦蘭邱納斯(左)就是其中一人。 美聯社 分享 facebook

根據《多倫多太陽報》報導，衛冕軍多倫多暴龍隊宣布，將不會頒發上季在季中被交易出去的瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）、萊特（Delon Wright）及邁爾斯（CJ Miles）等3人冠軍戒，暴龍總管韋伯斯特（Bobby Webster）表示這是依據聯盟規定，並聲稱這不是件輕鬆的決定。

瓦藍邱納斯、萊特及邁爾斯3人今年二月被當作交易籌碼，將他們及一個2024年次輪選秀權送到灰熊隊換回小加索（Marc Gasol）。今天報導指出3人將不會拿到冠軍戒。

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韋伯斯特説：「這不是一個輕鬆的決定，但說實話，我認為這是聯盟的標準，我們研究過也詢問過很多球隊意見，我記得也許只有一個球隊例外，那就是勇士隊給瓦瑞喬（Anderson Varejao）戒指，但這是一個非常特殊的情況。」

而目前效力灰熊的瓦藍秋納斯被問到對此事的看法，他說：「這是他們的決定，這沒什麼對吧？我現在專注在為灰熊效力上。」