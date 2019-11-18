NBA／誇安東尼更強壯 麥凱倫：他時常灌籃

2019-11-18 12:20 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ／即時報導



拓荒者麥凱倫透露，他感覺到安東尼身體素質改變不少。 美聯社 分享 facebook

35歲的球星「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）去年11月後就未在聯盟出賽，今夏與他一同訓練的球員之一，新東家的「雙槍」之一的麥凱倫（C.J. McCollum）透露，他感覺到安東尼身體素質改變不少，整體感覺非常不錯。

安東尼以一年222萬美元非保障合約加盟拓荒者，不過他預計趕不上對前東家火箭一役，最快要等到台灣時間周四對鵜鶘隊才能上陣，這將是他生涯第17個球季，整個暑假安東尼並未怠惰，勤於訓練。

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麥卡倫昨日對馬刺隊賽後，表示就他看來，安東尼的身體素質提升不少，「他的下肢更強壯，腿部能夠舉起的重量更重了。」

重訓有成也增強安東尼的爆發力，麥卡倫說：「他這個夏天也不時灌籃，他過去不常灌籃的。這就是為什麼我知道他的感覺不錯，雖然我不清楚是否是因為訓練，但他看起來煥然一新，步伐更帶勁了。」