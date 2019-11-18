NBA／前役拿4分 金塊穆雷打3節飆39分砸灰熊

2019-11-18 11:10 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ／即時報導



金塊穆雷對戰灰熊僅打前3節就轟下本季最佳39分，不過他還是得更穩定些，不能再發生前役11投1中僅得4分的表現。 美聯社 分享 facebook

前役對籃網一役11投中1僅拿下4分，金塊隊穆雷（Jamal Murray）18日對灰熊表現脫胎換骨，以火燙手感將功贖罪，僅打前3節就轟下本季最佳39分，率金塊終場131：114笑納本季第九勝，近七戰奪六勝。

金塊前役對籃網贏球，但穆雷表現失常，不僅本季首度得分未上雙，唯一得分來自三分球和一球罰球，4分寫下本季最差，也是自去年3月25日對溜馬得4分後的最差表現。

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今日踢館曼菲斯，穆雷上半場就攻下26分，此役出賽31分鐘攻下39分、含7記三分球、8助攻、4籃板、3抄截，命中率5成8。金塊隊上半場就搧7火鍋，灰熊隊則出現9失誤，在關鍵第二節翻轉戰局，金塊隊以44：17反超比數，自此未再落後，前3節打完擴大至108：80領先。

穆雷表示，他最大的動力來自替補上陣攻下15分的厄南戈梅茲（Juancho Hernangomez），「他是我有過最棒的隊友，總是第一個從板凳站起和隊友擊掌，並鼓舞大家。」

P‧米爾賽普（Paul Millsap）攻下23分，灰熊隊杰倫傑克森（Jaren Jackson Jr.）22分全隊最佳，含生涯新高單場5記三分球，中鋒瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）挹注16分、10籃板。